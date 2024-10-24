Кино 24 расскажет о высокорейтинговых боевиках, которые вышли в 2024 году. Яркие спецэффекты, захватывающие битвы и драйвовые эмоции – то, что продемонстрируют предложенные ленты.

Интересно Окунуться в другой мир: 3 лучшие научно-фантастические фильмы с вымышленными планетами

"Дюна: Часть вторая"

Вторая часть фильма рассказывает о пути Пола Атрейдеса – от юноши до лидера фременов. После объединения с Чани он становится на тропу войны, которая должна привести его к мести за убийство родного отца. Пол привыкает к фременам, адаптируется к новой жизни, учится и пытается узнать смысл своих видений. В то же время мать Атрейдеса, леди Джессика, воплощает свой план, который разрабатывался в течение длительного времени, поэтому приобретает все больше власти. Пол столкнется с важным выбором – любовь всей жизни или судьба целой вселенной. Главному герою придется предотвратить ужасное будущее, которое он ранее уже предсказал.

"Дюна: Часть вторая": смотрите трейлер онлайн

"Дэдпул и Росомаха"

Это продолжение фильма "Дэдпул 2". По сюжету, мир Дэдпула находится на грани уничтожения, потому что этому активно способствует фракция Управление временными изменениями. Однако герой не может потерять всех, кто ему дорог, поэтому решает действовать. Вейд Уилсон (настоящее имя персонажа) в мультивселенной занимается поиском альтернативного Росомахи и после нескольких попыток ему это удается. Впрочем, что-то идет не так, и герои оказываются в Пустоте. Теперь Дэдпул и Росомаха становятся напарниками, которые должны преодолеть все испытания и препятствия, чтобы спасти вселенную.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Жизнь юной Фуриозы сильно меняется после того, как ее похищают из родного дома. Девушка теперь должна путешествовать с Ордой байкеров, которую возглавляет Дементус. Герои сталкиваются с многочисленным количеством опасностей, врагов и испытаний. Фуриоза с каждым днем становится все сильнее и выносливее, а все благодаря преодоленным трудностям. Однажды команда нашла загадочную Цитадель Бессмертного Джо. Дементус хочет забрать ресурсы, которые там хранились. Впрочем, этот план проваливается, потому что армия Бессмертного Джо не готова отдавать то, что им принадлежит. Зрители будут наблюдать за предысторией Фуриозы, которая неустанно стремится вернуться домой, пока мир вокруг нее разрушается.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите трейлер онлайн

Боевики станут идеальным вариантом времяпрепровождения, особенно после тяжелого рабочего дня. Выбирайте увлекательную ленту из перечня и наслаждайтесь вечерним просмотром.