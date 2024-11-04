24 Канал повідомляє, що результати конкурсу були опубліковані на офіційній фейсбук-сторінці фестивалю та на його сайті. Фестиваль щорічно підтримує молоді таланти та нові ідеї в кіно.

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Хто отримав нагороди на кінофестивалі "Молодість"

Гран-прі 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" отримала стрічка "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Ця фільмова робота вразила журі своєю емоційною глибиною та візуальною естетикою. Голова журі, режисер Мохаммад Расулоф, описав фільм як "пронизливу, чутливу історію кохання", що розгортається на фоні жахливих вибухів, підкреслюючи контраст між світлом, що проникає в маленьку квартирку, та звуками, які лунають з-за кадру. Фільм також здобув "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів.

Приз від Національної спілки кінокритиків України отримала стрічка "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука. Журі наголосило, що ця картина розмиває межі між документальним і ігровим кіно, порушуючи питання про те, де закінчується актор і де починається герой. Її актуальна форма та драматургія висвітлюють зв'язок між війною і цивільним життям, а також тривожне існування на межі реальності.

Також була вручена спецвідзнака від Нацспілки кінокритиків, яку отримав фільм "відеокамера sony dcr-trv265e digital8" режисера Геника Заяця.



Фестиваль "Молодість" / Фото із фестивалю

Переможцем національного конкурсу короткого метру став фільм "Лелеки завжди повертаються додому" режисерки Ґали Козютинської. Ця прониклива стрічка про повернення, пам’ять і зв’язок із домом зворушила як глядачів, так і журі.

Спеціальні відзнаки також отримали короткометражки "Додаткові сцени" та "Територія дитинства" режисерки Марини Шкрабалюк.

Головну нагороду програми Teen Screen здобув фільм "Переможці" режисерки Золеен Юсеф (Німеччина). Спеціальні відзнаки в цій програмі отримали стрічки "Маленька Джо і старий" (Канада) та "Джіна" (Австрія) за їхні чуттєві та актуальні історії, що торкаються важливих тем для сучасних підлітків.

Переможцем документального конкурсу став фільм "Квіти України" режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна), який пропонує проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті. Спеціальні відзнаки в цій номінації отримали "Проти вітру" режисерки Вані Тернер (Греція) та "Що тобі вчора снилось, Параджанов?" режисера Фараза Фешаракі (Німеччина).

Фільм "Мовчання устриць" режисера Маркоса Піментеля з Бразилії отримав Приз глядацьких симпатій, а команда "Молодості" вручила режисеру статуетку "Скіфський олень".

Головні нагороди студентського конкурсу кінофестивалю отримали "Як метелик" режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль) та "Бася: три короткі історії" режисера Матеуша Пєтрака (Польща). Спеціальні відзнаки були присуджені "Антології річкової риби" (Фінляндія) та "Хаосу, який лишився позаду" (Греція).