После скандального разрыва с Оливией Уайлд: Джейсон Судейкис наконец-то вывел детей в свет

Во время презентации нового сезона комедийного сериала "Тэд Лассо" в Лос-Анджелесе актер сделал то, что случается не так уж часто, – появился на публике вместе с сыном Отисом и дочерью Дейзи.

Как видно на видео от enews, сам Судейкис выбрал рубашку с необычным принтом и галстук, дочь появилась в джинсовой куртке, а сын – в белой футболке, джинсах и кроссовках. Никакого голливудского пафоса – только простые образы и хорошее настроение.





Джейсон Судейкис с детьми / Кадр по видео

12-летний Отис и 9-летняя Дейзи – дети Джейсона Судейкиса и его бывшей партнерши Оливии Уайлд. Несмотря на популярность родителей, их редко можно увидеть на светских мероприятиях, поэтому появление семьи сразу привлекло внимание фотографов.

После громкого разрыва

Джейсон Судейкис воспитывает детей вместе со своей бывшей партнершей Оливией Уайлд, которая известна не только как актриса сериала "Доктор Хаус", но и как режиссер.

Их отношения закончились несколько лет назад, однако бывшие супруги продолжают вместе заботиться о детях. И хотя личная жизнь обоих не раз становилась темой громких заголовков, на этот раз внимание привлекли не слухи или конфликты, а теплые семейные моменты.

К слову, в последнее время голливудские звезды все чаще делятся редкими семейными снимками. Недавно звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко растрогала сеть новыми фото дочери.