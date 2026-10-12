В компании Бекхэма: 72-летний Джеки Чан появился на публике впервые за долгое время

Легендарный 72-летний актер Джеки Чан в последнее время нечасто радует поклонников своим присутствием на публичных мероприятиях. Однако на днях звезда культовых боевиков сделал исключение и посетил баскетбольный матч в Макао.

Актер привлек всеобщее внимание зрителей благодаря своему стильному внешнему виду и звездной компании. Подробнее об этом пишет издание Hello!.

Как сейчас выглядит 72-летний Джеки Чан

Джеки Чан посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации между командами "Хьюстон Рокетс" и "Даллас Маверикс" на арене Venetian. Для спортивного вечера Джеки выбрал светлый повседневный костюм, который удачно сочетал с мягким коричневым гольфом и удобными кроссовками.

На трибунах кинозвезде составили компанию соучредители корпорации Alibaba Джозеф Цай и Джек Ма, а также давний друг актера – выдающийся футболист Дэвид Бекхэм.

Британский спортсмен сразу же опубликовал совместную фотографию на своей странице в инстаграме. Дэвид очень тепло подписал свежий снимок и назвал Джеки Чана настоящей легендой. Подписчики в комментариях оставили тысячи восторженных отзывов о неожиданной встрече двух культовых личностей в одном кадре.

В последние годы кинозвезда старается вести довольно закрытый образ жизни, избегая чрезмерного внимания прессы. Предыдущий публичный выход актера состоялся еще в начале августа во время международного кинофестиваля в китайском Харбине.

В социальных сетях он также почти не появляется. Несмотря на такую закрытость, знаменитость совершенно не планирует завершать свою творческую карьеру. Актер продолжает активно сниматься и уже вскоре снова появится на больших экранах в четвертой части комедийного боевика "Час пик", а также в новой картине популярной франшизы "Карате Пацан".