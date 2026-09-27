От звезды Disney до иконы Голливуда: 4 лучшие роли Дженны Ортеги в преддверии ее дня рождения

27 сентября талантливая голливудская звезда Дженна Ортега отмечает свой 24-й день рождения. Она молниеносно прошла путь от подростковых сериалов Disney до статуса главной иконы современного хоррора и новой музы Тима Бертона.

Если вы ищете качественное кино на вечер, то наша подборка самых ярких проектов с участием этой звезды поможет вам окунуться в мир ее многогранной актерской игры.

"Уэнсдэй" (2022 – по настоящее время)

Рейтинг IMDb – 8,0

Мрачная и не по годам сообразительная дочь семьи Аддамсов попадает в загадочную академию "Невермор". Там она начинает осваивать свои способности и параллельно расследует череду жутких убийств в городке. Именно этот проект принес Ортеге мировую славу и сделал ее культовый вирусный танец феноменом поп-культуры.

"Уэнсдэй": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают безупречный стиль и магнетическую игру Дженны Ортеги, благодаря которой образ обрел свежее современное звучание. В то же время рецензенты указывают на чрезмерную перегруженность подростковыми клише, что порой размывает уникальную фирменную атмосферу Тима Бертона.

"Последствия" (2021)

Рейтинг IMDb – 7,0

Школьная трагедия за считанные минуты разрушает привычную жизнь старшеклассницы Вады. Девушка пытается справиться с посттравматическим синдромом, отчуждением от родных и внезапным сближением с подругой по несчастью. Дженна Ортега удивила зрителей своей актерской игрой, воплотив образ травмированной и дезориентированной главной героини.

"Последствия": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят поразительную эмоциональную честность сюжета и исключительную игру Дженны Ортеги, которой удалось избежать фальши в передаче горя. В то же время отдельные критики отмечают слишком медленный ритм повествования, из-за чего финал может показаться зрителям несколько утомительным.

"Битлджус, Битлджус" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,6

Семья Дитц возвращается в старинное поместье в Уинтер-Ривер после внезапной утраты близкого человека. Бунтарская дочь Лидии, образ которой воплотила Ортега, случайно открывает портал в загробную жизнь. Так, в мир живых вновь попадает неугомонный призрак-биоэкзорцист, который оказывается в водовороте безумных и комичных приключений.

"Битлджус, Битлджус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты хвалят визуальные спецэффекты и прекрасное дополнение классического актерского состава молодой актрисой. В то же время авторы рецензий критикуют хаотичное количество сюжетных линий, которое мешает некоторым новым персонажам полноценно раскрыться.

"Крик" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,3

Спустя 25 лет после кровавых событий в городе Вудсборо новый убийца в маске Призрачного лица начинает охоту на группу подростков. Первой жертвой жестокого нападения становится героиня Дженны, Тара Карпентер.

"Крик": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают удачный юмор, изобретательные кровавые сцены и мощную харизму Ортеги, которая мгновенно привлекает внимание зрителя. В то же время обозреватели отмечают предсказуемость отдельных сюжетных поворотов.

Кстати, недавно свой день рождения отмечал Майкл Китон. По этому поводу наша редакция собрала подборку лучших фильмов с участием актера.