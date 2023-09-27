В течение 10 лет своей кинокарьеры, Дженна Ортега сыграла ряд второстепенных ролей в известных фильмах и сериалах. Однако роль Венздей в 2022 году оказалась для нее самой удачной и принесла ей миллионы новых подписчиков в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Дженни Ортези – 21 год: лучшие фильмы с актрисой

День рождения: 27 сентября 2002 год

Гражданство: США

Годы активности: 2012 – до сих пор

Рост: 155 сантиметров

Инстаграм звезды: 40,1 миллиона подписчиков

Дженна Ортега начала свою актерскую карьеру ролью Джейн в комедийно-драматическом сериале "Девственница Джейн", вышедший в эфир в 2014 году и транслировавшийся до 2019 года.

По сюжету, Джейн выросла под влиянием своей суровой латиноамериканской бабушки, которая с детства вкладывала в нее ценности скромности и сдержанности. Даже став привлекательной молодой женщиной, Джейн оставалась верна своим нравственным убеждениям и всегда отвергала непристойные намерения своего жениха. Однако все изменилось после обычного визита к гинекологу, что кардинально перевернуло ее жизнь.

"Девственница Джейн": смотрите трейлер фильма онлайн

Ее звездный статус закрепился благодаря роли Харли Диаза в сериале "Застрять в середине" (2016 – 2018 годы); за этот проект звезда получила престижную премию Imagen Award в категории "Лучшая молодая актриса на телевидении" в 2018 году.

В центре сюжета – Харли Диаз, родившаяся в многодетной семье, где она должна была делить внимание своих родителей с еще шестью братьями и сестрами. Однако Харли не отчаивается, ведь несмотря на свой юный возраст, она уже проявляет себя как настоящий изобретатель! Каждую свободную минуту девочка тратит на то, чтобы придумывать и создавать сложные механизмы для себя и своей семьи. Ее мечта – стать большим инженером и получить увлекательную работу. Харли и не подозревает, что ее желание сбудется гораздо быстрее, чем она может себе представить!

"Застрять в середине": смотрите первый эпизод сериала

В 2019 году Дженна Ортега сыграла Элли Алвес в сериале-триллере "Ты". После этого она поразила зрителей своим актерским мастерством в фильмах Netflix, таких, как "Няня: Королева убийц" (2020 год) и "День да" (2021 год).

Настоящее признание пришло к ней после роли в подростковой драме "Последствия" (2021 год). По сюжету старшеклассница Вада, пережившая страшную школьную трагедию, пытается справиться со своими эмоциональными последствиями. Отношения с семьей, друзьями и знакомыми стали теперь совсем другими.

"Последствия": смотрите трейлер фильма онлайн

Вне этого Дженна блестяще сыграла в ужасах "Студия 666" и "X", а также поразила зрителей ролью Тары Карпентер в полнометражном слешере "Крик" (2022 год), за которую получила награду MTV Movie Award. Также она озвучила персонажа Бруклина в мультсериале Netflix "Мир Юрского периода: Меловый лагерь" (2020 – 2022 годы).

В 2022 году Дженна Ортега сыграла роль Уэнздей Аддамс в телесериале Netflix "Уэнздей". После премьеры этого шоу, звезда получила безумное количество подписчиков в инстаграмме и стала известна на весь мир.

По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уэнздей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

"Уэнздей": смотрите трейлер первого сезона сериала