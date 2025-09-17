На стриминговой платформе Netflix уже можно посмотреть второй сезон сериала "Венздей". Премьера проходила частями: первая вышла 6 августа 2025 года, а вторая - 3 сентября.

А теперь Дженна Ортега, главная героиня сериала, показала, как она перевоплощается в свою героиню. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм netflix.ua.

Как Дженна Ортега перевоплощается в Венздей?

На инстаграм странице Netflix опубликовали ролик, где показали, как Дженна Ортега перевоплощается в легендарную героиню Венздей. Мы можем увидеть, как за 27 секунд гримеры превращают милую девушку в жуткую и легендарную Венздей Аддамс.

От Дженны Ортеги до Венздей за 27 секунд,

– говорится в описании к видео.

Многие зрители предположили, что этот ролик сняли во время работы над третьим сезоном сериала, однако на самом деле его создали во время съемок второго сезона.

Будет ли 3 сезон сериала "Венздей"?