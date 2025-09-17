А теперь Дженна Ортега, главная героиня сериала, показала, как она перевоплощается в свою героиню. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм netflix.ua.
Как Дженна Ортега перевоплощается в Венздей?
На инстаграм странице Netflix опубликовали ролик, где показали, как Дженна Ортега перевоплощается в легендарную героиню Венздей. Мы можем увидеть, как за 27 секунд гримеры превращают милую девушку в жуткую и легендарную Венздей Аддамс.
От Дженны Ортеги до Венздей за 27 секунд,
– говорится в описании к видео.
Многие зрители предположили, что этот ролик сняли во время работы над третьим сезоном сериала, однако на самом деле его создали во время съемок второго сезона.
Будет ли 3 сезон сериала "Венздей"?
- Официально подтверждено, что 3 сезон сериала "Венздей" будет.
- Об этом также говорит открытый финал второго сезона, ведь у зрителей осталось немало вопросов, на которые кинотворцы будут давать ответы в третьем сезоне.
- Официальной даты премьеры пока нет.
- В сети пишут, что производство начнут в 2026 году, поэтому, вероятно, что премьеру запланируют на 2027 год.
- Известно, что Netflix продлил сериал на третий сезон еще до премьеры второго.