А тепер Дженна Ортега, головна героїня серіалу, показала, як вона перевтілюється у свою героїню. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм netflix.ua.
Як Дженна Ортега перевтілюється у Венздей?
На інстаграм сторінці Netflix опублікували ролик, де показали, як Дженна Ортега перевтілюється у легендарну героїню Венздей. Ми маємо змогу побачити, як за 27 секунд гримери перетворюють милу дівчину в моторошну та легендарну Венздей Аддамс.
Від Дженни Ортеги до Венздей за 27 секунд,
– йдеться в описі до відео.
Багато глядачів припустили, що цей ролик зняли під час роботи над третім сезоном серіалу, однак насправді його створили під час зйомок другого сезону.
Чи буде 3 сезон серіалу "Венздей"?
- Офіційно підтверджено, що 3 сезон серіалу "Венздей" буде.
- Про це також говорить відкритий фінал другого сезону, адже у глядачів залишилось чимало запитань, на які кінотворці даватимуть відповіді у третьому сезоні.
- Офіційної дати прем'єри наразі немає.
- У мережі пишуть, що виробництво розпочнуть у 2026 році, тому, ймовірно, що прем'єру запланують на 2027 рік.
- Відомо, що Netflix продовжив серіал на третій сезон ще до прем'єри другого.