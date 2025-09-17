А тепер Дженна Ортега, головна героїня серіалу, показала, як вона перевтілюється у свою героїню. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм netflix.ua.

Як Дженна Ортега перевтілюється у Венздей?

На інстаграм сторінці Netflix опублікували ролик, де показали, як Дженна Ортега перевтілюється у легендарну героїню Венздей. Ми маємо змогу побачити, як за 27 секунд гримери перетворюють милу дівчину в моторошну та легендарну Венздей Аддамс.

Від Дженни Ортеги до Венздей за 27 секунд,

– йдеться в описі до відео.

Багато глядачів припустили, що цей ролик зняли під час роботи над третім сезоном серіалу, однак насправді його створили під час зйомок другого сезону.

