Они порадовали поклонников совместной фотографией. Кроме того, звезды обсудили будущие творческие планы, о чем сообщает издание Variety.

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Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу объединились через 32 года после премьеры "Друзей"

В "Друзьях" актрисы воплотили роль Фиби и Рэйчел, которые изрядно полюбились зрителю. И даже спустя годы они ассоциируются именно с этими ролями. С момента премьеры сериала "Друзья" прошло уже 32 года, а актрисы до сих пор с теплом вспоминают о съемках в этом легендарном сериале.

Конечно, в их карьере было и немало других ярких ролей и проектов, однако именно "Друзья" занимают особое место в сердце.

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Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу намекнули на то, что готовы снова вернуться к такому жанру и при условии качественного сценария готовы создать собственную комедийную историю, к которой также привлекут Кортни Кокс. Эта актриса воплотила роль Моники в "Друзьях".



Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу / Фото Variety

Дженнифер Энистор даже заявила, что готова предложить продюсерам такой формат и есть вероятность, что поклонники снова увидят эту легендарную тройку на экране вместе.

Не только "Друзья": в каких проектах сыграли Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу?

Эти талантливые актрисы уже точно успели построить успешную карьеру. И этому поспособствовало не только участие в сериале "Друзья", но и невероятная харизма, которой обладает каждая из них. Поэтому и Дженнифер Энистон, и Лиза Кудроу также появлялись и во многих других кинопроектах.

В частности, Дженнифер Энистон можно увидеть также в таких комедийных хитах, как "Брюс Всемогущий", "Мы – Миллеры", а также в лентах "Офисное пространство", "Марли и я", "Жена на прокат", "Объект моего восхищения" и во многих других.

А Лиза Кудроу появлялась в таких проектах, как "Легкомысленная я", "Противоположность секса", "Счастливые номера", "Отбой", "Возвращение", "Бандиты во времени" и во многих других. Поклонники уже надеются, что новость о том, что мы снова увидим вместе на экране этих легендарных актрис, это правда. Поэтому, ждем новостей.