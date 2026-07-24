Королева киноэкрана: 16 самых ярких фильмов с Дженнифер Лопес, которые обязательно стоит посмотреть

24 июля свой день рождения отмечает непревзойденная Дженнифер Лопес. Это женщина, покорившая не только мировой шоу-бизнес, но и кинематограф.

За свою карьеру она успела опробовать сотни образов и немало удивить поклонников. По этому случаю 24 Канал собрал лучшие и самые яркие фильмы с Джей Ло, которые идеально подойдут для увлекательного киновечера.

"Мошенницы с Уолл-стрит" (2019)

После финансового кризиса 2008 года доходы постоянных посетителей стрип-клуба на Уолл-стрит начали стремительно падать. Из-за этого местные танцовщицы остались почти без заработка. Стремясь вернуть роскошную жизнь, опытная и харизматичная звезда клуба Рамона, которую сыграла Дженнифер Лопес, разрабатывает для своей команды рискованную схему обмана богачей. Именно за эту яркую и убедительную драматическую роль Лопес получила номинацию на премию "Золотой глобус".

"Мошенницы с Уолл-стрит": смотрите трейлер фильма онлайн

"Свадебный переполох" (2001)

Успешная организаторница свадебных церемоний Мэри Фиоре, роль которой исполнила Дженнифер Лопес, посвятила все свое время карьере и готовит самый громкий праздник сезона. Во время работы она случайно знакомится с очаровательным врачом Стивом, который спасает ее в опасной ситуации и сразу же покоряет сердце девушки. Однако уже на следующий день выясняется, что Стив – жених той самой состоятельной клиентки, чью свадьбу она организует. Теперь Мэри приходится выбирать между профессиональной этикой и настоящей любовью, которая вспыхнула в самый неподходящий момент.

"Свадебный переполох": смотрите трейлер фильма онлайн

"С меня хватит" (2002)

Обычная официантка Слим, которую убедительно сыграла Дженнифер Лопес, искренне верила, что нашла мужчину своей мечты. Однако вскоре после свадьбы он снимает маску, показывает свою жестокую натуру и начинает угрожать ее жизни. Поняв, что бегство и полиция не смогут защитить ее с маленькой дочерью от преследований, Слим решает кардинально изменить тактику. Она изнурительно тренируется, осваивает боевые искусства и сама выходит на решающий бой против своего обидчика.

"С меня хватит": смотрите трейлер фильма онлайн

"Госпожа горничная" (2002)

Мать-одиночка Мариса в исполнении Дженнифер Лопес работает горничной в роскошном отеле Нью-Йорка и мечтает о повышении. Во время уборки VIP-номера она поддается искушению и примеряет дорогой дизайнерский костюм состоятельной гостьи. Именно в этот момент в комнату заходит будущий сенатор Крис, который принимает девушку за богатую и изысканную постояльцу отеля. Между ними мгновенно вспыхивает симпатия, но Мариса делает все возможное, чтобы скрыть свою настоящую профессию.

"Госпожа горничная": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других известных фильмов с Дженнифер Лопес:

"Селена" (1997)

"Анаконда" (1997)

"Вне поля зрения" (1998)

"Клетка" (2000)

"Давайте потанцуем" (2004)

"Если свекровь – монстр" (2005)

"Паркер" (2013)

"Начни сначала" (2018)

"Выйду за тебя" (2022)

"Мать" (2023)

"Атлас" (2024)

"Офисный роман" (2026)

Напомним, что вчера, 23 июля, свой день рождения отмечал актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря роли Гарри Поттера. Подробнее о его фильмографии читайте в нашем материале.