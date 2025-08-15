Дженнифер Лоуренс – одна из самых популярных и известных современных актрис. Ее карьера взлетела в 2010 году, она получила Оскар и роли в хитовых блокбастерах. До сих пор Лоуренс остается знаменитой актрисой и режиссером Голливуда, фильмы с которой получают высокие рейтинги и награды.

В пятницу, 15 августа, Дженнифер Лоуренс празднует день рождения. Актрисе исполнилось 35 лет. По случаю юбилея Кино 24 расскажет об одних из лучших лент с ее участием.

Интересно 3 блестящие биографические фильмы о кумирах миллионов, которые мотивируют на свершения

"Зимняя кость" (2010)

17-летняя Ри живет вместе с матерью, которая потеряла рассудок, младшими братом и сестрой. Семья еле сводит концы с концами. Их отец, который изготавливал наркотики для мафии, внезапно исчез, заложив дом и землю. Если мужчина не появится на суде, имущество конфискуют. Поэтому Ри решает разыскать папу любой ценой.

Этот фильм подарил Дженнифер Лоуренс, сыгравшей главную роль, первую номинацию на Оскар, что сделало ее одной из самых молодых номинанток на премию. Она продемонстрировала неоспоримый талант.



Дженнифер Лоуренс в кино / Кадр из фильма

"Афера по-американски" (2013)

Главный герой – профессиональный мошенник Ирвинг Розенфельд, который еще в детстве понял, что честно заработать на богатую жизнь будет не просто. С тех пор он занимался различными аферами и обманом. Но когда оказался под угрозой ареста, то начал вынужденное сотрудничество с любовницей и партнершей Сидни Проссер.

Дженнифер Лоуренс сыграла Розалину Розенфельд, жену Ирвинга. Кроме постоянных проблем, с которым сталкивается герой, над ним также зависают непростые отношения с женой. Актриса подчеркивает это, демонстрируя хаотичный характер персонажа.



Дженнифер Лоуренс в кино / Кадр из фильма

"Мой парень — псих" (2012)

Бывший учитель Пэт возвращается в родной дом после нескольких лет в психбольнице. Он планирует побороть депрессию, найти общий язык с родными и помириться с бывшей женой. Но в реальном мире все не так просто, как кажется. Однако в жизни Пэта происходит знакомство с невероятной девушкой Тиффани.

Романтическая комедия стала особенной благодаря захватывающей химии между Лоуренс и ее коллегой Брэдли Купером. Тиффани стала изюминкой фильма, добавив больше задора и изменчивости. За эту роль Дженнифер получила Оскар.



Дженнифер Лоуренс в кино / Кадр из фильма

Серия "Голодные игры" (2012 – 2015)

Дженнифер Лоуренс больше всего знают благодаря лентам о Катнис Эвердин. События разворачиваются в государстве Панем, что в постапокалиптической Америке. Здесь богатый Капитолий и 12 бедных районов. В наказание за прошлое восстание, ежегодно округа выбирают 1 девушку и 1 парня для соревнований под названием "Голодные игры". Когда жребий падает на Прим, младшую сестру Катнис, девушек добровольно соглашается пойти на арену.

Дженнифер Лоуренс продемонстрировала потрясающую и исключительную игру в серии фильмов. Именно это стало ключевым моментом для успеха лент.



Дженнифер Лоуренс в кино / Кадр из фильма

Приквелы к "Людям Икс" (2011-2019)

Дженнифер Лоуренс также снялась во второй волне фильмов о "Людях Икс", рассказывающей о молодых годах известных мутантов и событиях, происходящих до истории оригинальной трилогии.

Актриса сыграла Рейвен Даркгольм / Мистик - мутантку с голубой кожей и способностью менять внешность и голос, перевоплощаясь в любого. В этой версии франшизы она показана как главная антагонистка.



Дженнифер Лоуренс в кино / Кадр из фильма