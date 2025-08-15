Это люди, которые поднялись из самых низин и смогли сделать невероятное. В материале Кино 24 выбирайте своего фаворита и ищите вдохновение в историях, которые основаны на реальных событиях.

Какие биографические фильмы стоят внимания?

Если вы в поиске фильмов, которые точно смогут подарить вам мотивацию и вдохновение, то эти истории о кумирах миллионов точно смогут покорить ваши сердца. Среди них такие фильмы:

"Богемная рапсодия"

Премьера состоялась в 2018 году. Это биографическая музыкальная драма, которая охватывает жизнь Фредди Меркьюри, который был фронтменом группы "Queen". В фильме мы можем увидеть формирование группы и легендарное выступление в 1985 году. Поэтому, если вы хотите реализовать себя на сцене, но у вас не хватает мотивации и уверенности, обратите внимание на эту ленту.

"Богемская рапсодия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стив Джобс"

Премьера этого биографического и драматического фильма состоялась в 2015 году. В центре сюжета Стив Джобс, которому удалось сделать цифровую революцию. Он – гениальный изобретатель, который всегда был окутан мифами и сплетнями. Мы можем окунуться в историю создания трех знаковых продуктов Apple.

Поэтому, если вы хотите реализовать себя в технической сфере, но вам не хватает вдохновения и уверенности в собственных силах, "Стив Джобс" точно сможет вам помочь.

"Стив Джобс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Основатель"

Пожалуй, нет человека, который бы ничего не слышал о сети заведений МакДональдз. Поэтому, в 2016 году в Америке вышла биографическая драма о человеке, которому удалось развить МакДональдз в глобальную сеть и вытеснить всех конкурентов. Это Рэй Крок.

"Основатель": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому, если вы ищете амбиций в бизнесе и пытаетесь взять под контроль что-то, что впоследствии подарит успех, эта лента точно сможет стать для вас хорошим мотиватором.