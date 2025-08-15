Це люди, які піднялися з самих низин та змогли зробити неймовірне. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита та шукайте натхнення в історіях, які засновані на реальних подіях.

Які біографічні фільми вартують уваги?

Якщо ви в пошуку фільмів, які точно зможуть подарувати вам мотивацію та натхнення, то ці історії про кумирів мільйонів точно зможуть підкорити ваші серця. Серед них такі фільми:

"Богемна рапсодія"

Прем'єра відбулась 2018 року. Це біографічна музична драма, яка охоплює життя Фредді Мерк'юрі, який був фронтменом гурту "Queen". У фільмі ми можемо побачити формування групи та легендарний виступ у 1985 році. Тож, якщо ви прагнете реалізувати себе на сцені, але у вас не вистачає мотивації та впевненості, зверніть увагу на цю стрічку.

"Богемна рапсодія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стів Джобс"

Прем'єра цього біографічного та драматичного фільму відбулась у 2015 році. У центрі сюжету Стів Джобс, якому вдалося зробити цифрову революцію. Він – геніальний винахідник, який завжди був оповитий міфами та плітками. Ми маємо змогу зануритися в історію створення трьох знакових продуктів Apple.

Тож, якщо ви прагнете реалізувати себе в технічній сфері, але вам не вистачає натхнення та впевненості у власних силах, "Стів Джобс" точно зможе вам допомогти.

"Стів Джобс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Засновник"

Мабуть, немає людини, яка б нічого не чула про мережу закладів МакДональдз. Тож, у 2016 році в Америці вийшла біографічна драма про людину, які вдалося розвинути МакДональдз в глобальну мережу та витіснити усіх конкурентів. Це Рей Крок.

"Засновник": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож, якщо ви шукаєте амбіцій у бізнесі та намагаєтеся взяти під контроль щось, що згодом подарує успіх, ця стрічка точно зможе стати для вас хорошим мотиватором.