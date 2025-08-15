Кіно 24 зібрали для вас підбірку серіалів, від яких неможливо відірватись. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже сьогодні.

Які українські серіали подивитись на вихідних?

"Кохання і полум'я"

Можна сказати, що ця стрічка заснована на реальних подіях, адже присвячена роботі українських надзвичайників. Це 16-серійний гостросюжетний серіал, який розповідає про рятувальників та їхню роботу. Це люди, які щодня ризикують своїм життям заради інших. Однак навіть в умовах постійних випробувань вони знаходять час на почуття та кохання, яке здатне змінити все.

"Кохання і полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дві сестри"

Ще один український гостросюжетний і мелодраматичний серіал, який розповідає історію про долю двох сестер. Вони рідні, але абсолютно не схожі одна на одну. Так, кожна із них обирає для себе різну стежину у житті. Віра йде шляхом справедливості, чесності та вірності, а Олександра обирає для себе стежину брехні, зради та маніпуляцій. Фінал цієї історії покаже справжнє кохання та до чого може призвести вибір кожної із них.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

Серіал "Ключі від правди" – це одна із найновіших українських детективних стрічок, яка розповідає про слідчу Валерію. Вона намагається знайти правду про вбивство свого брата. Всі вважають його вбивцею, але вона добре це брехня.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Тепер її місією є довести, що вона права та виправдати рідну людину. Для цього Валерія влаштовується в готель адміністратором і шукає у ньому свої ключі від правди.