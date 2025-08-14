Серед них: "Гра в кальмара", "Венздей" та інші. Стримінгова платформа оновила свій рейтинг найпопулярніших стрічок, які полюбилися українцям. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix дивіться цю підбірку.
Рекомендуємо Не "Раша гудбай": 3 круті українські фільми, які є прикладом якісного кіно
Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?
"Венздей" 2 сезон
Прем'єра другого сезону серіалу "Венздей" відбулася 6 серпня 2025 року. Наразі на платформі доступна тільки перша частина нового сезону, уже у вересні відбудеться прем'єра наступних епізодів, які точно стануть особливими для прихильників стрічки.
До речі, дивіться, як за 3 роки змінилися актори серіалу "Венздей".
"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону
Також серед найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix можна побачити такі стрічки:
- "Венздей" 1 сезон
- "Неприборканий"
- "Мітка"
- "Глибокий вдих"
- "Пісочний чоловік" 2 сезон
- "Гра в кальмара" 3 сезон
- "Під темним сонцем"
- "Сирени"
- "Відділ нерозкритих справ"
Чимало українців вже встигли закохатись у ці кіноісторії. Шукайте свого фаворита серед цієї десятки та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні ввечері.