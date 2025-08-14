Серед них: "Гра в кальмара", "Венздей" та інші. Стримінгова платформа оновила свій рейтинг найпопулярніших стрічок, які полюбилися українцям. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix дивіться цю підбірку.

Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Прем'єра другого сезону серіалу "Венздей" відбулася 6 серпня 2025 року. Наразі на платформі доступна тільки перша частина нового сезону, уже у вересні відбудеться прем'єра наступних епізодів, які точно стануть особливими для прихильників стрічки.

До речі, дивіться, як за 3 роки змінилися актори серіалу "Венздей".

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Також серед найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix можна побачити такі стрічки:

  • "Венздей" 1 сезон
  • "Неприборканий"
  • "Мітка"
  • "Глибокий вдих"
  • "Пісочний чоловік" 2 сезон
  • "Гра в кальмара" 3 сезон
  • "Під темним сонцем"
  • "Сирени"
  • "Відділ нерозкритих справ"

Чимало українців вже встигли закохатись у ці кіноісторії. Шукайте свого фаворита серед цієї десятки та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні ввечері.