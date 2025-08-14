Серед них: "Гра в кальмара", "Венздей" та інші. Стримінгова платформа оновила свій рейтинг найпопулярніших стрічок, які полюбилися українцям. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix дивіться цю підбірку.

Рекомендуємо Не "Раша гудбай": 3 круті українські фільми, які є прикладом якісного кіно

Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Прем'єра другого сезону серіалу "Венздей" відбулася 6 серпня 2025 року. Наразі на платформі доступна тільки перша частина нового сезону, уже у вересні відбудеться прем'єра наступних епізодів, які точно стануть особливими для прихильників стрічки.

До речі, дивіться, як за 3 роки змінилися актори серіалу "Венздей".

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Також серед найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix можна побачити такі стрічки:

"Венздей" 1 сезон

"Неприборканий"

"Мітка"

"Глибокий вдих"

"Пісочний чоловік" 2 сезон

"Гра в кальмара" 3 сезон

"Під темним сонцем"

"Сирени"

"Відділ нерозкритих справ"