Среди них: "Игра в кальмара", "Венздей" и другие. Стриминговая платформа обновила свой рейтинг самых популярных лент, которые полюбились украинцам. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix смотрите эту подборку.

Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Премьера второго сезона сериала "Венздей" состоялась 6 августа 2025 года. Сейчас на платформе доступна только первая часть нового сезона, уже в сентябре состоится премьера следующих эпизодов, которые точно станут особенными для поклонников ленты.

Кстати, смотрите, как за 3 года изменились актеры сериала "Венздей".

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Также среди самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix можно увидеть такие ленты:

  • "Венздей" 1 сезон
  • "Неукротимый"
  • "Метка"
  • "Глубокий вдох"
  • "Песочный человек" 2 сезон
  • "Игра в кальмара" 3 сезон
  • "Под тёмным солнцем"
  • "Сирены"
  • "Отдел нераскрытых дел"

Многие украинцы уже успели влюбиться в эти киноистории. Ищите своего фаворита среди этой десятки и наслаждайтесь просмотром уже сегодня вечером.