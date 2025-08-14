Среди них: "Игра в кальмара", "Венздей" и другие. Стриминговая платформа обновила свой рейтинг самых популярных лент, которые полюбились украинцам. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix смотрите эту подборку.

Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Премьера второго сезона сериала "Венздей" состоялась 6 августа 2025 года. Сейчас на платформе доступна только первая часть нового сезона, уже в сентябре состоится премьера следующих эпизодов, которые точно станут особенными для поклонников ленты.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Также среди самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix можно увидеть такие ленты:

"Венздей" 1 сезон

"Неукротимый"

"Метка"

"Глубокий вдох"

"Песочный человек" 2 сезон

"Игра в кальмара" 3 сезон

"Под тёмным солнцем"

"Сирены"

"Отдел нераскрытых дел"