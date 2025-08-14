Есть и те, кто думает, что этот фильм стоит сначала посмотреть, а только потом делать выводы. Со всем тем, в украинском кинематографе есть немало лент, которые полюбились всем зрителям. В материале Кино 24 рассказываем об этих фильмах.

Смотрите также Он был родом из Украины: во 2 сезоне сериала "Венздей" звучит музыка Сергея Прокофьева

Какие украинские фильмы являются примером качественного кино?

"Дом "Слово". Бесконечный роман"

Это украинский полнометражный фильм Тараса Томенко об украинских писателях, которых собрали под одной крышей и заставили их работать во имя системы. Премьера ленты состоялась 9 мая 2024, а уже сегодня является одной из самых рейтинговых украинских фильмов.

Зрители отмечают, что сюжет очень сильный и болезненный и даже заслуживает того, чтобы сделать из него целый сериал. Украинцы пишут, что эту ленту должен увидеть каждый, поскольку после просмотра каждый выходит со слезами на глазах.

"Дом "Слово". Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, во 2 сезоне сериала "Венздей" звучит музыка Сергея Прокофьева. Узнайте подробности – по ссылке.

"Довбуш"

Еще один украинский фильм, который точно заслуживает просмотра, это историческая лента Олеся Санина "Довбуш". В основе сюжета лежит жизнь одного из самых известных опрышков в Карпатах – Олексы Довбуша.

Это один из самых дорогих украинских фильмов, правда, он оправдывает свою сумму. Премьера состоялась 19 ноября 2023 года.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

В ленте сыграли одни из самых харизматичных украинских актеров. Это Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий и другие. Зрители отмечают, что эта лента является большим достижением нашего кинематографа, поскольку в ней мы можем увидеть непревзойденный диалект, гуцульскую музыку, красивые пейзажи и борьбу украинского народа.

"Щедрик"

Еще одна успешная украинская историческая драма – это "Щедрик". Режиссер Олеся Моргунец создала историю о жизни трех семей разных национальностей, которые испытывают на себе общую беду – войну.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

По словам зрителей, это кино, которое сделано с любовью, уважением к истории и людям. Премьера состоялась 15 января 2022 года.