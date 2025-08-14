Є і ті, хто думає, що цей фільм варто спочатку подивитися, а лише потім робити висновки. З усім тим, в українському кінематографі є чимало стрічок, які полюбилися усім глядачам. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про ці фільми.

Які українські фільми є прикладом якісного кіно?

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Це український повнометражний фільм Тараса Томенка про українських письменників, яких зібрали під одним дахом та змусили їх працювати в ім'я системи. Прем'єра стрічки відбулася 9 травня 2024 року, а вже сьогодні є однією із найрейтинговіших українських фільмів.

Глядачі відзначають, що сюжет дуже сильний та болючий і навіть заслуговує на те, аби зробити з нього цілий серіал. Українці пишуть, що цю стрічку має побачити кожен, оскільки після перегляду кожен виходить зі сльозами на очах.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Ще один український фільм, який точно заслуговує на перегляд, це історична стрічка Олеся Саніна "Довбуш". В основі сюжету лежить життя одного із найвідоміших опришків у Карпатах – Олекси Довбуша.

Це один із найдорожчих українських фільмів, щоправда, він виправдовує свою суму. Прем'єра відбулася 19 листопада 2023 року.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

У стрічці зіграли одні із найхаризматичніших українських акторів. Це Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар'я Плахтій та інші. Глядачі зазначають, що ця стрічка є великим здобутком нашого кінематографа, оскільки в ній ми можемо побачити неперевершений діалект, гуцульську музику, красиві пейзажі та боротьбу українського народу.

"Щедрик"

Ще одна успішна українська історична драма – це "Щедрик". Режисерка Олеся Моргунець створила історію про життя трьох родин різних національностей, які відчувають на собі спільне лихо – війну.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

За словами глядачів, це кіно, яке зроблене з любов'ю, повагою до історії та людей. Прем'єра відбулася 15 січня 2022 року.