"Венздей" повернулась на екрани через 3 роки після прем'єри. За цей час чимало акторів подорослішало. У матеріалі Кіно 24 – фото, як час перерви змінилися актори серіалу.
6 серпня вийшли перші 4 епізоди легендарного серіалу. Фінальні серії презентують на Netflix через місяць, 3 вересня. Творці "Венздей" заявили, що новий сезон буде набагато моторошнішим та емоційнішим.
У центрі сюжету цього разу – не тільки загадкові вбивства й таємниці, але й стосунки Венздей з її матір'ю.
Як змінилися актори "Венздей"?
Дженна Ортега – Венздей Аддамс
Актори "Венздей" у 2022 і 2025 / Кадри з серіалу
Емма Маєрс – Енід Сінклер
Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін
Кетрін Зета-Джонс – Мортіша Аддамс
Луїс Гузман – Ґомес Аддамс
Іссак Ордонез – Паґслі Аддамс
