24 Канал розповість про 3 комедійні українські серіали, які вам сподобаються. Легкі сюжети та гумор – саме те, що потрібно, аби побороти осінню хандру і підняти настрій.

Список комедійних українських серіалів

"СидОренки-СидорЕнки"

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 96

У серіалі розповідається про дві українські родини, які через 16 років дізнаються, що їхніх синів переплутали в пологовому будинку. Причиною стало однакове прізвище. Сидоренки переживають чимало випробувань за два роки. Вони виховують дітей, займаються бізнесом, сваряться і миряться, починають стосунки й розлучаються, а в останньому сезоні на героїв чекає переїзд на ферму.

"Пригоди Бампера і Суса"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 40

Це історія про життя двох найкращих друзів. Бамбер працює водієм. Він живе з дівчиною, є прагматиком та оцінює все раціонально. Прямолінійність часто стає проблемою для чоловіка у побуті. У Суса – зовсім інший характер. У нього в голові повно креативних ідей і мрій, також герой намагається знайти своє місце у світі.

"Євродиректор"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 20

Коли прийняли нову освітню реформу, до Кривопільської школи приїжджає вчитель із Нідерландів Даніель Янсен. Посаду директора мала обійняти завучка Інеса Назарівна. Жінка злиться й намагаються зробити так, щоб чоловіка звільнили з роботи. Проте євродиректору вдається знаходити вихід з будь-яких ситуацій.

