Кино Киноновости "Все бы это заметили": Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластическую операцию хочет сделать
4 сентября, 12:06
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"Все бы это заметили": Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластическую операцию хочет сделать

Людмила Онуфреив

Дженнифер Лоуренс годами наблюдала, как интернет проводит собственное расследование ее лица. Поклонники сравнивали фото, искали "новый нос", "новые глаза" и, кажется, были в шаге от создания отдельной экспертной комиссии по ее скулам. Теперь актриса сама поставила точки над "i" – и рассказала, какие косметические процедуры действительно делала.

Как сообщает HELLO, в интервью Vogue Лоуренс призналась, что в свое время делала "baby Botox" – очень небольшие дозы ботулотоксина, которые используются для сглаживания мимических морщин.

Но полностью "замораживать" лицо актриса не хочет.

"Мне нужна подвижность лица", – пояснила Лоуренс.

По ее словам, она не может делать слишком много процедур, ведь хочет, чтобы лицо оставалось живым и подвижным.


Дженнифер Лоуренс призналась в косметологических процедурах / Фото Getty Images

Самое интересное признание касается удаления букального жира – процедуры, во время которой удаляют жировые подушки из нижней части щек, чтобы сделать лицо визуально более худым и скульптурным. Лоуренс призналась, что хотела бы ее сделать.

Но актриса в шутку отметила, что именно из-за своей публичности не может позволить себе такую перемену.

А что с носом и глазами

Именно здесь история становится особенно интересной. Несколько лет назад поклонники активно обсуждали изменения во внешности Лоуренс и предполагали, что она сделала ринопластику или операцию на глазах. Актриса это отрицала.

В интервью Interview Magazine она объясняла, что ее нос на самом деле не изменился – просто с возрастом лицо стало другим. Лоуренс отмечала, что потеряла детский жир на лице, поэтому щеки стали меньше, а черты – визуально выразительнее. И, конечно, есть еще старый добрый макияж.

По словам Лоуренс, ее визажист Хунг Ванго настолько хорошо работает с контурированием и губами, что актриса в шутку называет его пластическим хирургом.

После рождения детей тело тоже изменилось

Лоуренс также откровенно рассказала об изменениях в своем теле после рождения двоих детей.

По ее словам, после первой беременности тело довольно быстро вернулось к прежней форме. После второй – уже нет.

Актриса не исключает, что в будущем могла бы сделать увеличение груди, однако признает: если бы она не была публичным человеком, то вряд ли спешила бы на такую процедуру.

Лоуренс не в восторге даже от маникюра

При этом Дженнифер призналась, что вообще не является большой поклонницей бьюти-процедур.

Она не любит красить волосы и ходить в маникюрный салон. Причем маникюр она сравнила с походом к стоматологу для рук.

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