"Все бы это заметили": Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластическую операцию хочет сделать

Дженнифер Лоуренс годами наблюдала, как интернет проводит собственное расследование ее лица. Поклонники сравнивали фото, искали "новый нос", "новые глаза" и, кажется, были в шаге от создания отдельной экспертной комиссии по ее скулам. Теперь актриса сама поставила точки над "i" – и рассказала, какие косметические процедуры действительно делала.

Как сообщает HELLO, в интервью Vogue Лоуренс призналась, что в свое время делала "baby Botox" – очень небольшие дозы ботулотоксина, которые используются для сглаживания мимических морщин.

Но полностью "замораживать" лицо актриса не хочет.

"Мне нужна подвижность лица", – пояснила Лоуренс.

По ее словам, она не может делать слишком много процедур, ведь хочет, чтобы лицо оставалось живым и подвижным.



Дженнифер Лоуренс призналась в косметологических процедурах / Фото Getty Images



Самое интересное признание касается удаления букального жира – процедуры, во время которой удаляют жировые подушки из нижней части щек, чтобы сделать лицо визуально более худым и скульптурным. Лоуренс призналась, что хотела бы ее сделать.

Но актриса в шутку отметила, что именно из-за своей публичности не может позволить себе такую перемену.

А что с носом и глазами

Именно здесь история становится особенно интересной. Несколько лет назад поклонники активно обсуждали изменения во внешности Лоуренс и предполагали, что она сделала ринопластику или операцию на глазах. Актриса это отрицала.

В интервью Interview Magazine она объясняла, что ее нос на самом деле не изменился – просто с возрастом лицо стало другим. Лоуренс отмечала, что потеряла детский жир на лице, поэтому щеки стали меньше, а черты – визуально выразительнее. И, конечно, есть еще старый добрый макияж.

По словам Лоуренс, ее визажист Хунг Ванго настолько хорошо работает с контурированием и губами, что актриса в шутку называет его пластическим хирургом.

После рождения детей тело тоже изменилось

Лоуренс также откровенно рассказала об изменениях в своем теле после рождения двоих детей.

По ее словам, после первой беременности тело довольно быстро вернулось к прежней форме. После второй – уже нет.

Актриса не исключает, что в будущем могла бы сделать увеличение груди, однако признает: если бы она не была публичным человеком, то вряд ли спешила бы на такую процедуру.

Лоуренс не в восторге даже от маникюра

При этом Дженнифер призналась, что вообще не является большой поклонницей бьюти-процедур.

Она не любит красить волосы и ходить в маникюрный салон. Причем маникюр она сравнила с походом к стоматологу для рук.

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