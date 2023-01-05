Джереми Реннер показал, как ему делают массаж головы после реанимации

Джереми Реннер понемногу приходит в себя после несчастного случая, произошедшего 1 января. Недавно он показал свое фото, а сегодня еще опубликовал видео о том, как ему делают массаж головы.

В первый день нового года с 51-летней звездой Marvel произошел несчастный случай. Во время расчистки снега специальная машина ратрак случайно наехала на ногу Джереми, и из-за травмы он потерял много крови. На днях ему сделали операцию. Сейчас он чувствует себя лучше, а с ним находятся его родные.

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Джереми Реннер показал, как ему делают массаж головы после операции

В видео, которое Джереми опубликовал в старости, он поблагодарил маму и сестру за заботу о себе. Также актер показал "спа-момент" – как сестра делает ему массаж головы.

Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые ухаживают за ним и за другими. Они также чрезвычайно удивлены и благодарны за проявление любви и поддержки со стороны его поклонников,

– отметил представитель актера.

Что известно о Джереми Реннере

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона / Соколиного глаза, начиная с фильма Тор 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих коммерческих хитах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии Оскар: за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури". Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютирует 15 января.