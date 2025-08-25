Актер сериала "Клан Сопрано" Джерри Адлер умер
- Джерри Адлер, известный актер сериала "Клан Сопрано", умер в возрасте 96 лет; новость сообщили близкие и друзья актера.
- Адлер начал свою карьеру в кино в 65 лет и сыграл во многих известных лентах, включая "Квантовый скачок" и "Хорошая жена".
- Фрэнк Дж. Райли акцентировал, что Адлер был выдающимся актером.
23 августа 2025 года умер известный американский актер Джерри Адлер. Он был самым известным по сериалу "Клан Сопрано", однако вы также могли видеть его в лентах "Квантовый скачок", "Бруклинский мост", "Хорошая жена", "Загадочное убийство в Манхэттене" и других лентах.
На момент смерти актеру было 96 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на соцсеть X.
Смотрите также Шедевры нашего кинематографа: 6 лучших фильмов независимой Украины, которые должны увидеть все
Джерри Адлер умер: что известно?
О смерти Джерри Адлера сообщили его близкие и друзья. В частности, Фрэнк Дж. Райли поделился совместными фотографиями и написал, что Адлер был выдающимся актером.
Великий актер, мой друг. Вы знаете его по одной из его культовых ролей в "Клан Сопрано", а также по множеству других ролей. Неплохо для человека, который начал сниматься только в 65 лет,
– вспомнил Фрэнк Дж. Райли.
Поражает то, что он начал карьеру в кино только в 65 лет – в возрасте, когда многие считают, что самое важное в жизни уже позади.
Несмотря на то, Джерри Адлер довольно поздно "ворвался" в кинокарьеру, за свою жизнь он таки успел сыграть роль в выдающемся сериале. Актер воплотил Германа Хэша Рабкина, который был доверенным советником Тони Сопрано в популярной ленте "Клан Сопрано".