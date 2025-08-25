23 августа 2025 года умер известный американский актер Джерри Адлер. Он был самым известным по сериалу "Клан Сопрано", однако вы также могли видеть его в лентах "Квантовый скачок", "Бруклинский мост", "Хорошая жена", "Загадочное убийство в Манхэттене" и других лентах.

На момент смерти актеру было 96 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на соцсеть X.

Джерри Адлер умер: что известно?

О смерти Джерри Адлера сообщили его близкие и друзья. В частности, Фрэнк Дж. Райли поделился совместными фотографиями и написал, что Адлер был выдающимся актером.

Великий актер, мой друг. Вы знаете его по одной из его культовых ролей в "Клан Сопрано", а также по множеству других ролей. Неплохо для человека, который начал сниматься только в 65 лет,

– вспомнил Фрэнк Дж. Райли.

Поражает то, что он начал карьеру в кино только в 65 лет – в возрасте, когда многие считают, что самое важное в жизни уже позади.

Несмотря на то, Джерри Адлер довольно поздно "ворвался" в кинокарьеру, за свою жизнь он таки успел сыграть роль в выдающемся сериале. Актер воплотил Германа Хэша Рабкина, который был доверенным советником Тони Сопрано в популярной ленте "Клан Сопрано".