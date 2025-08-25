Актор серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер
- Джеррі Адлер, відомий актор серіалу "Клан Сопрано", помер у віці 96 років; новину повідомили близькі та друзі актора.
- Адлер почав свою кар'єру у кіно в 65 років та зіграв у багатьох відомих стрічках, включаючи "Квантовий стрибок" і "Гарна дружина".
- Френк Дж. Райлі акцентував, що Адлер був видатним актором.
23 серпня 2025 року помер відомий американський актор Джеррі Адлер. Він був найвідомішим за серіалом "Клан Сопрано", однак ви також могли бачити його у стрічках "Квантовий стрибок", "Бруклінський міст", "Гарна дружина", "Загадкове вбивство в Манхеттені" та інших стрічках.
На момент смерті актору було 96 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на соцмережу X.
Дивіться також Шедеври нашого кінематографа: 6 найкращих фільмів незалежної України, які мають побачити всі
Джеррі Адлер помер: що відомо?
Про смерть Джері Адлера повідомили його близькі та друзі. Зокрема, Френк Дж. Райлі поділився спільними світлинами й написав, що Адлер був видатним актором.
Великий актор, мій друг. Ви знаєте його за однією з його культових ролей у "Клан Сопрано", а також за безліччю інших ролей. Непогано для людини, яка почала зніматися тільки у 65 років,
– згадав Френк Дж. Райлі.
Вражає те, що він розпочав кар'єру в кіно лише у 65 років – у віці, коли багато хто вважає, що найважливіше в житті вже позаду.
Попри те, Джеррі Адлер доволі пізно "увірвався" в кінокар'єру, за своє життя він таки встиг зіграти роль у видатному серіалі. Актор втілив Германа Хеша Рабкіна, який був довіреним радником Тоні Сопрано у популярній стрічці "Клан Сопрано".