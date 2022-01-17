Джим Керри празднует 60: как начиналась карьера звезды "Маски" и "Эйс Вентуры"

Талантливый голливудский актер 17 января празднует свой день рождения. По этому случаю наша редакция предлагает вспомнить фильмы с участием звезды и узнать интересные факты из его биографии.

Джим Керри родился 17 января 1962 года в Канаде. Парень рос в неприметной семье, которая испытала серьезные финансовые трудности, часто переезжала, и всем детям приходилось работать на грязной работе, чтобы свести концы с концами.

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Несмотря на трудности, Джиму очень нравилось кино, особенно комический жанр. Дома он часто показывал своим близким пародийные сценки, чтобы всех в семье развеселить. В 21-летнем возрасте он был в товарищеских отношениях с известной певицей Линдой Ронстадт. Женщина стала своеобразным путеводителем, ведь учила парня жизни, знакомила с подходящими людьми, брала на вечеринки, где Керри записывал номера телефонов разных лиц.

Первые попытки в кино и путь к успеху

Постепенно актерская карьера начала развиваться. Но Джим исполнял второстепенные или эпизодические роли. В 1985 году мужчине все же удалось получить свою первую главную роль в кинокартине "Однажды укушенный".

Плакат фильма "Однажды укушенный" / Фото IMDb

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing сперед любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

В 1993 году актер снимался в фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", где исполнил главную роль и выступил сценаристом киноленты. Показы в кинотеатрах были довольно успешными. Прокат собрал около 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что зрители остались абсолютно довольны фильмом, критики не оценили ни фильм, ни самого актера.

Плакат фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных” / Фото IMDb

Но Керри не останавливался, и в последующих годах снялся еще в нескольких фильмах, сделавших его популярными и ставших центральными в актерской карьере. В частности, это фильмы "Маска", "Тупой и еще тупее". После феерического одобрения публики и критиков, актер начал получать ряд наград: MTV Movie Awards (лучшее комедийное исполнение), Золотой глобус, Выбор народа, Выбор детей и так далее. Все эти премии актер получает на протяжении своей деятельности. Что интересно, Джим Керри ни разу не получал Оскар.



Плакат фильма "Маска" / Фото IMDb



Плакат фильми "Тупой и еще тупее" / Фото IMDb

Мужчина также имеет довольно успешно музыкальную карьеру, ведь большинство песен, которые вы слышите в фильмах, где снимается Керри, он исполнял самостоятельно. Также актер участвовал в различных телевизионных шоу, где выступал как исполнитель. Записывал песни в дуэте с другими звездами, такими как Майкл Стайп, Баста Раймс и другими. Перепевал песни известных групп.

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Личная жизнь Керри

Что касается личной жизни звезды, то ситуация довольно таки не простая. Мужчине не везет с долговременными отношениями. За свою жизнь он сменил много партнерш, но женат был дважды. От первого брака у актера единственная дочь Джейн Эрин, которая в 2010 году сделала Кэрри дедушкой. Во многих интервью Джим рассказывал, что не верит в вечную любовь. Однако после каждого разрыва отношений актер очень страдал. К слову, последний роман актера был окутан скандалом. С 2012 по 2015 год он встречался с Катрион Уайт, однако ее нашли мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе. Девушка покончила с собой, а родственники обвинили в этом Керри, ведь у них вроде бы часто были очень непростые отношения.

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Несмотря на все перипетии жизни, наш любимый комедийный актер до сих пор не сбавляет обороты на фильмографической странице. За последние 5 лет свет увидело немало картин с его участием: "Шучу", "Робин Уильямс: Загляни в мою душу", "Ежик Соник", "Субботним вечером в прямом эфире" и другие.



Плакат фильма "Шучу" / Фото IMDb



Плакат фильма "Ежик Соник" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат