Актеры сериала "Тед Лассо" посетят Белый Дом: о чем свидетельствует твит Джо Байдена

Актеры популярного сериала "Тед Лассо" посетят Белый дом, чтобы принять участие в дискуссии с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден о "важности психического здоровья для улучшения всеобщего благосостояния".

Apple TV+ объявила о встрече в воскресенье днем, 19 марта. А Джо Байден заинтриговал появлением актеров в своем твите со слоганом "Верить" – кстати, в сине-желтых цветах.

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Актеры сериала "Тед Лассо" посетят Белый Дом

Сериал "Тед Лассо" характеризуют как оптимистический, добрый и вдохновляющий и мотивирующий, в частности философией "Верить".

Официальный представитель Белого дома заявил, что на встрече основное внимание будет уделено обсуждению важности решения проблемы вашего психического здоровья для улучшения общего благосостояния.

Что касается психического здоровья, это было прямо там. Это было там всегда, но на самом деле очень важно просто знать, куда направляются персонажи и как важно работать над собой, чтобы помочь своей команде,

– сказал Судейкис Us Weekly в 2021 году.

К обсуждению присоединятся:

Ханна Веддингем,

Джереми Свифт,

Фил Данстер,

Бретт Гольдштейн,

Брендан Хант и другие актеры.

Результаты встречи актеров с Джо Байденом будут опубликованы в официальных социальных сетях Белого дома.

Напомним, третий сезон "Теда Лассо" дебютировал на Apple TV+ 15 марта. Пока непонятно, будет ли четвертый сезон шоу, но шоуранер заявил, что этот вопрос "всегда будет диктоваться историями". Сериал рассказывает историю об американском футбольном тренере, который переехал в Лондон, чтобы тренировать футбольную команду AFC Ричмонд.

В новом сезоне главный герой сталкивается с вопросом о целях своей работы, а также с возможным будущим деградирующей в Премьер-Лиге команды. Сериал стал символом оптимизма и радости во времена пандемии COVID-19 и оказал надежду в сложный период.

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