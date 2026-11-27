В то время как одни после 60 лет отказываются от каблуков и шумных вечеринок, легендарная Джоан Коллинз, похоже, даже не рассматривает такой вариант. В свои 93 года звезда культового сериала "Династия" продолжает посещать светские мероприятия, носить эффектные платья и ходить на свидания с мужчиной, который моложе ее на 32 года.

Как сообщает HELLO, актриса в очередной раз доказала, что голливудский гламур не имеет срока годности. Знаменитость появилась на праздничном мероприятии в Лондоне. 25 ноября актриса вместе со своим 61-летним мужем Перси Гибсоном посетила торжественное открытие рождественской елки в роскошном лондонском отеле Claridge's.

Для светского выхода Коллинз выбрала элегантное черное коктейльное платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Особую театральность образу придало ярко-красное боа из перьев.

Джоан Коллинз с мужем / Фото gettyimages



Свой образ знаменитость дополнила массивным колье золотистого оттенка с цветочными элементами, эффектными серьгами, объемными локонами и выразительным макияжем.

Похоже, со времен Алексис Колби изменилось не так уж и много. Джоан Коллинз до сих пор прекрасно знает, как привлечь к себе внимание, даже если главной звездой вечера должна была стать рождественская елка.

Что известно о личной жизни актрисы

На светском мероприятии знаменитость охотно позировала вместе с мужем, театральным продюсером Перси Гибсоном. Супруги поженились в 2002 году и в этом году отметили 24-ю годовщину брака.

Интересно, что свадьба влюбленных состоялась именно в отеле Claridge's. Актриса признавалась, что это место вызывает у нее множество приятных воспоминаний и стало практически вторым домом.

Среди гостей свадьбы были легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур и певица Ширли Бесси, которая выступила перед собравшимися.

Для Коллинз этот брак стал пятым. И пока скептики могли сомневаться в долговечности отношений с мужем, моложе ее более чем на три десятилетия, супруги уже более 20 лет доказывают, что арифметика в любви – далеко не самая важная дисциплина.

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