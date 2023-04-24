"Я запаслась шампанским": Роулинг ответила хейтерам по поводу бойкота сериала о Гарри Поттере

Писательница Джоан Роулинг отреагировала на попытки фанатов вселенной Гарри Поттера упразднить производство нового сериала по ее книгам. Что она сказала – читайте дальше.

Писательница считает такую реакцию фанатов "ужасающими новостями". Об этом она написала в своем твиттере.

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Джоан Роулинг ответила хейтерам о бойкоте сериала о Гарри Поттере

Недавно стриминговый сервис HBO анонсировал выход нового сериала и показал короткий ролик со свечами в Хогвартсе. Однако некоторые фанаты вселенной Гарри Поттера начали протестовать, считая, что история не нуждается в переводе или продолжении. Кроме того, другие критики также выразили свои замечания по проекту.

Джоан Роулинг, исполнительный продюсер будущего сериала, с ответом не заставила себя ждать.

Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден – значит, вооружен, я запаслась бутылками шампанского,

– ответила писательница хейтерам.

Сообщается, что бюджет сериала будет ориентировочно составлять около 200 миллионов долларов, что равноценно расходам на съемки сериала "Дом драконов" и "Игра Престолов". Сейчас нет точной даты премьеры, но вероятно, что она состоится не раньше 2025-2026 года.