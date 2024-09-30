После страшной болезни: умер актер "Полицейского из Беверли-Хиллз" Джон Эштон

Знаменитый американский актер Джон Эштон, известный своей ролью детектива Таггерта в культовом фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер 26 сентября. На момент смерти ему было 76 лет.

Известно, что последние годы актер боролся с тяжелой болезнью – раком. Его смерть официально подтверждена изданием TMZ.

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Умер актер "Полицейского из Беверли-Хиллз" Джон Эштон

На момент своей смерти Джон Эштон находился у себя дома в городе Форт-Коллинз, штат Колорадо, США.

До самой смерти он не отказывался от своей актерской карьеры, оставаясь активным в киноиндустрии. Его участие в легендарной франшизе "Полицейский из Беверли-Хиллз" стало одной из самых выдающихся вех в его карьере.

Актер снимался в трех из четырех частей этой серии фильмов, и поклонники смогли снова увидеть его в последней части, вышедшей на экраны в 2024 году под названием "Аксель Ф". Выход этой ленты стал определенным прощанием с актером, оставив незабываемый след в кино.

После смерти Джона Эштона его представитель Алан Сомерс выразил глубокие слова соболезнования.

Джон оставляет после себя наследие любви, преданности и служения. Его память навсегда запомнится жене, детям, внукам, а также брату, сестрам, семье и всем, кто его любил. Влияние Джона на мир запомнится и будет отмечаться еще многими поколениями,

– сказал Сомерс.

Фигура Эштона стала неотъемлемой частью мировой киноистории, а его влияние на кинематограф будет продолжать жить через его работы. Его талант и преданность профессии создали вечное наследие, которое зрители будут ценить еще много лет.