Джон Сина встретился со своим поклонником из Мариуполя: трогательное видео

Американский рестлер и актер Джон Сина встретился со своим фанатом 19-летним Михаилом Рогожином из Мариуполя. Парень с синдромом Дауна вынужден был покинуть родительский дом из-за войны.

Сина узнал своего поклонника Рогожина после того, как в мае прочитал статью в The Wall Street Journal, в которой исследовалось влияние войны на людей с ограниченными возможностями. Американского актера очень тронула история Михаила и его матери.

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"У меня было три выходных дня… И я решил, что мне нужно провести день с этой семьей: поиграть с конструктором, съесть торт", – поделился актер.

Мать Рогожина Лиана сказала, что помогла своему сыну выдержать опасный переезд из Украины с "мотивационной фантазией" о том, что ставшая героем голливудских боевиков суперзвезда WWE будет там, чтобы поздравить их в конце их путешествия. Однако, по словам его матери, подросток был расстроен отсутствием Сины, когда они прибыли в Нидерланды в мае.

К тому же Михаил Рогожин является страстным поклонником Джона Сина. И пока россияне не взорвали его дом, на стене висели плакаты с изображением актера.

Джон Сина встретился со своим поклонником из Мариуполя

Таким образом, 45-летний борец и актер приехал в центр для беженцев недалеко от Амстердама, где временно остановилась семья. В субботу, 4 июня, мечта парня сбылась.

Миша, очень приятно познакомиться, я прошел долгий путь, чтобы увидеть тебя,

– сказал Сина Рогожину, обняв его и мать.

Сина подарил Рогожину пояс WWE, рубашку, кепку и другие памятные вещи.

Позже актер сказал: "Способность Миши проявлять настойчивость необычна. Эти слова: "Никогда не сдаваться" – они очень сильны. Я считаю, что Миша и его мать – два замечательных примера того, как настойчивость может привести к радости даже в самые трудные времена".

Это была отличная возможность встретить нового друга. Спасибо, что наполнили меня. Насколько особен сегодняшний день? Да, ужасно особенный,

– подытожил Сина.

Джон Сина встретился со своим поклонником из Мариуполя: смотрите трогательное видео