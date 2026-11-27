Кто бы мог подумать, что звезда "Криминального чтива" и "Бриолина" в свободное от съемок время соревнуется не за кинематографические награды, а за звание лучшего кондитера в семье. В свои 72 года Джон Траволта очень увлекается выпечкой и даже добился определенных успехов в этой области.

Как сообщает People, голливудский актер рассказал о своем кулинарном хобби во время премьеры нового фильма "Ноябрь 1963" в Нью-Йорке.

Джон Траволта рассказал о своем необычном хобби

Как выяснилось, знаменитость серьезно относится к приготовлению праздничных десертов. Более того, Траволта неоднократно побеждал в семейных кулинарных конкурсах.

Среди его любимых лакомств – печенье с арахисовой пастой и кусочками шоколада, а также ореховое и песочное печенье.

Актер признался, что при приготовлении выпечки в основном полагается на интуицию. В то же время источником вдохновения для него стала известная американская кулинарка и телеведущая Айна Гартен.

Особенно Траволта восхищается ее рецептами кокосовых и шоколадных капкейков. По словам актера, для приготовления последних требуются едва ли не все возможные ингредиенты, и они обходятся недешево, однако результат того стоит.

Интересно, что о кондитерских способностях Траволты стало известно еще в 2021 году. Тогда барабанщик группы Mötley Crüe Томми Ли обнародовал их забавную переписку, в которой актер просил поделиться рецептом печенья.

Впоследствии Траволта прислал другу фотографию выпечки в духовке и в шутку назвал себя Джонни Крокером, сыграв на названии известного американского кулинарного бренда Betty Crocker.

Как сейчас живет Джон Траволта

В последние годы актер часто проводит праздники в компании своих детей – 26-летней Эллы Блю и 16-летнего Бенджамина. В 2024 году он даже поделился трогательной семейной фотографией с празднования Дня благодарения.

Не забывает Траволта и о своей кинокарьере. Уже 4 декабря на экраны должна выйти криминальная драма "Ноябрь 1963", посвященная убийству американского президента Джона Кеннеди. В картине актер сыграл мафиози Джонни Розелли.

Ранее актер поделился фото с младшим сыном, который не очень любит внимание прессы.