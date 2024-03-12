Джонатан Росс предоставлял комментарии во время трансляции церемонии Оскар на британском телевидении, состоявшейся в ночь с 10 на 11 марта. Узнайте, что комментатор сказал о Мэттью Перри.
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Джонатан Росс попал в скандал из-за комментариев о звезде "Друзей"
В разделе Оскара "In Memoriam" обычно чтят память выдающихся фигур кинематографа, которые умерли в течение прошлого года. В этом году на церемонии вспомнили таких звезд: Майкла Гэмбона, Гарри Белафонте, Алана Аркина и Джулиана Сэндса. Видео In Memoriam сопровождалось композицией "Time To Say Goodbye" от Андреа Бочелли и его сына Маттео.
На Оскаре почтили память умерших кинематографистов: смотрите видео онлайн
Также на экране появились Андре Брогер, Том Уилкинсон, Глинис Джонс, Джейн Биркин, Райан О'Нил, Робби Робертсон, Карл Везерс, Гленда Джексон, Уильям Фридкин и Тина Тернер.
Добро пожаловать обратно. Трогательная дань памяти тамошней Академии невероятным исполнителям и кинематографистам, которые, к сожалению, больше не с нами. Всегда мрачный момент,
– отметил Джонатан Росс.
В ролике почтили также Мэттью Перри, самого известного по сериалу "Друзья".
Джонатан Росс прокомментировал появление Перри на экране. Он сказал, что рад, что Мэттью вспомнили в этом ролике, впрочем не считает, что его вклад в кинематограф был достаточным.
Было приятно видеть, что Мэттью Перри включен, хотя он и не известен преимущественно своей работой в кино, они, вероятно, могли бы сделать это и без него,
– сказал ведущий.
Комментарии Росса вызвали крайне сильное возмущение среди зрителей. В социальных сетях они осудили его высказывания, называя этот обзор "ненужным" и "надоедливым".
Мэттью Перри умер: что известно
- 28 октября 2023 года Мэттью Перри покинул этот мир.
- Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе в гидромассажной ванне.
- На тот момент ему было 54 года.
- 16 декабря медицинские эксперты объявили результаты экспертизы, раскрыв причину смерти актера. Анализы показали, что Перри потерял жизнь в результате "острого воздействия кетамина" и из-за утопления.