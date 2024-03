Обозреватель Оскара на британском телевидении пренебрежительно высказался о звезде "Друзей" Мэттью Перри

Телеведущий Джонатан Росс, выступавший в качестве комментатора на канале ITV во время церемонии Оскар, высказал в прямом эфире мнение, что не считает необходимым чтить память Мэттью Перри. Этим обозреватель изрядно разозлил зрителей.

Джонатан Росс предоставлял комментарии во время трансляции церемонии Оскар на британском телевидении, состоявшейся в ночь с 10 на 11 марта. Узнайте, что комментатор сказал о Мэттью Перри.

Джонатан Росс попал в скандал из-за комментариев о звезде "Друзей"

В разделе Оскара "In Memoriam" обычно чтят память выдающихся фигур кинематографа, которые умерли в течение прошлого года. В этом году на церемонии вспомнили таких звезд: Майкла Гэмбона, Гарри Белафонте, Алана Аркина и Джулиана Сэндса. Видео In Memoriam сопровождалось композицией "Time To Say Goodbye" от Андреа Бочелли и его сына Маттео.

На Оскаре почтили память умерших кинематографистов: смотрите видео онлайн

Также на экране появились Андре Брогер, Том Уилкинсон, Глинис Джонс, Джейн Биркин, Райан О'Нил, Робби Робертсон, Карл Везерс, Гленда Джексон, Уильям Фридкин и Тина Тернер.

Добро пожаловать обратно. Трогательная дань памяти тамошней Академии невероятным исполнителям и кинематографистам, которые, к сожалению, больше не с нами. Всегда мрачный момент,

– отметил Джонатан Росс.

В ролике почтили также Мэттью Перри, самого известного по сериалу "Друзья".

Джонатан Росс прокомментировал появление Перри на экране. Он сказал, что рад, что Мэттью вспомнили в этом ролике, впрочем не считает, что его вклад в кинематограф был достаточным.

Было приятно видеть, что Мэттью Перри включен, хотя он и не известен преимущественно своей работой в кино, они, вероятно, могли бы сделать это и без него,

– сказал ведущий.

Комментарии Росса вызвали крайне сильное возмущение среди зрителей. В социальных сетях они осудили его высказывания, называя этот обзор "ненужным" и "надоедливым".

Мэттью Перри умер: что известно

28 октября 2023 года Мэттью Перри покинул этот мир.

Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе в гидромассажной ванне.