Оглядач Оскара на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Меттью Перрі

Телеведучий Джонатан Росс, який виступав в якості коментатора на каналі ITV під час церемонії Оскар, висловив у прямому ефірі думку, що не вважає за необхідне вшановувати пам'ять Меттью Перрі. Цим оглядач неабияк розлютив глядачів.

Джонатан Росс надавав коментарі під час трансляції церемонії Оскар на британському телебаченні, що відбулася у ніч з 10 на 11 березня. Дізнайтеся, що коментатор сказав про Меттью Перрі.

Джонатан Росс втрапив у скандал через коментарі про зірку "Друзів"

В розділі Оскара "In Memoriam" зазвичай вшановують пам'ять видатних постатей кінематографу, які померли протягом минулого року. Цього року на церемонії пригадали таких зірок: Майкла Гембона, Гаррі Белафонте, Алана Аркіна і Джуліана Сендса. Відео In Memoriam супроводжувалося композицією "Time To Say Goodbye" від Андреа Бочеллі та його сина Маттео.

На Оскарі вшанували пам'ять померлих кіномитців: дивіться відео онлайн

Також на екрані з'явилися Андре Брогер, Том Вілкінсон, Глініс Джонс, Джейн Біркін, Раян О'Ніл, Роббі Робертсон, Карл Везерс, Гленда Джексон, Вільям Фрідкін і Тіна Тернер.

Ласкаво просимо назад. Зворушлива данина пам'яті тамтешньої Академії неймовірним виконавцям і кінематографістам, які, на жаль, більше не з нами. Завжди похмурий момент,

– зазначив Джонатан Росс.

У ролику вшанували також Меттью Перрі, найвідомішого за серіалом "Друзі".

Джонатан Росс прокоментував появу Перрі на екрані. Він сказав, що радий, що Меттью згадали у цьому ролику, утім не вважає, що його внесок у кінематограф був достатнім.

Було приємно бачити, що Меттью Перрі включений, хоч він і не відомий переважно своєю роботою в кіно, вони, ймовірно, могли б зробити це і без нього,

– сказав ведучий.

Коментарі Росса викликали вкрай сильне обурення серед глядачів. У соціальних мережах вони осудили його висловлювання, називаючи цей огляд "непотрібним" та "надокучливим".

Меттью Перрі помер: що відомо

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі покинув цей світ.

Тіло актора виявили в його будинку у Лос-Анджелесі у гідромасажній ванні.