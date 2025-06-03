Известного голливудского актера застрелил сосед: подробности убийства
- Джонатана Джосса застрелил сосед в Сан-Антонио, Техас, во время ссоры на фоне гомофобии.
- 58-летнего Сигфредо Альвареса Сеху арестовали и обвинили в убийстве, он находится под залогом.
Стало известно об убийстве Джонатана Джосса. Голливудского актера застрелил сосед в городе Сан-Антонио в штате Техас.
На момент смерти знаменитости было 59 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание BBC News.
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Джонатана Джосса застрелил сосед: что известно об убийстве
По словам очевидцев, убийство произошло во время жаркой ссоры на фоне гомофобии. По словам мужа Джосса, они приехали домой, и в какой-то момент к ним подошел мужчина и начал грубо выражаться, используя пренебрежительные слова. После этого он выстрелил в Джосса.
58-летнего Сигфредо Альвареса Сеху арестовали и обвинили в убийстве. Сейчас он находится под залогом в размере 200 тысяч долларов.
Несмотря на заявления о том, что это преступление на почве ненависти, пока следствие не нашло никаких доказательств того, что убийство мистера Джосса было связано с его сексуальной ориентацией,
– сообщили в полиции.
Местные жители рассказали журналистам, что у Джосса была "давняя вражда" с соседом, они часто конфликтовали и угрожали друг другу оружием.
У нас не было оружия. Мы никому не угрожали. Мы просто грустили. Когда он выстрелил, Джонатан толкнул меня в сторону. Он спас мне жизнь,
– заявил муж Джосса, Тристан Керн де Гонсалес.
По словам правоохранительных органов, подозреваемый пытался скрыться с места преступления, однако его задержали неподалеку от дома.
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