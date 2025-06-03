Відомого голлівудського актора застрелив сусід: подробиці вбивства

Стало відомо про вбивство Джонатана Джосса. Голлівудського актора застрелив сусід у місті Сан-Антоніо в штаті Техас.

На момент смерті знаменитості було 59 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC News.

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Джонатана Джосса застрелив сусід: що відомо про вбивство

За словами очевидців, вбивство сталося під час палкої сварки на тлі гомофобії. За словами чоловіка Джосса, вони приїхали додому, і в якийсь момент до них підійшов чоловік і почав грубо висловлюватися, використовуючи зневажливі слова. Після цього він вистрілив у Джосса.

58-річного Сігфредо Альвареса Сеху заарештували та звинуватили у вбивстві. Наразі він перебуває під заставою в розмірі 200 тисяч доларів.

Попри заяви про те, що це злочин на ґрунті ненависті, наразі слідство не знайшло жодних доказів того, що вбивство містера Джосса було пов'язане з його сексуальною орієнтацією,

– повідомили в поліції.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що у Джосса була "давня ворожнеча" із сусідом, вони часто конфліктували та погрожували один одному зброєю.

У нас не було зброї. Ми нікому не погрожували. Ми просто сумували. Коли він вистрілив, Джонатан штовхнув мене в бік. Він врятував мені життя,

– заявив чоловік Джосса, Трістан Керн де Гонсалес.

За словами правоохоронних органів, підозрюваний намагався втекти з місця злочину, однак його затримали неподалік від дому.

До речі, нещодавно відома українська акторка відверто розповіла про домагання Білоуса. Читайте подробиці за посиланням.