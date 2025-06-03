Чоловік зазначив, що зіркове життя, яке зовсім скоро прийде в життя нових акторів, є насправді не таким легким, як видається з боку. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Times Radio.

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Батько Емми Вотсон звернувся до акторів серіалу "Гаррі Поттер": що сказав чоловік

Студія HBO уже офіційно представила трійку головних героїв нового серіалу "Гаррі Поттер". Після цього Кріс Вотсон, батько головної акторки фільму про Гаррі Поттера Емми Вотсон, розповів про ті виклики, які можуть постати перед сім'єю юних зірок. Зокрема, він звернувся до батьків юних акторів, які стануть зірками телебачення.

Він згадав про досвід своєї доньки, яка також могла піддатися зірковій хворобі. Однак він зазначив, що варто не дозволити успіху засліпити себе і вже від сьогодні готуватись до труднощів, які можуть спричинити дуже складний шлях для зіркових дітей.

Як батьки, ви повинні боятися. І ти думаєш, що це може піти в будь-який бік. Це дуже складна річ для дитини й батьків, з якою нелегко впоратися. І хоча є багато плюсів, немає нічого ідеального, і ви повинні визнати, що буде багато мінусів, і деякі з них ви навіть не могли собі уявити,

– наголосив Вотсон.

Нагадаємо, що Емма Вотсон зіграла роль Герміони у фільмі про Гаррі Поттера. Уже в 11 років дівчина стала справжньою зіркою великих екранів. Однак сьогодні її батько поділився, що лише родинна підтримка дозволила їй залишитися приземленою і не зарозумітися.



Емма Вотсон у ролі Герміони / Фото із фільму "Гаррі Поттер"

Чоловік зазначив, що коли Емма стала зіркою, вона все одно продовжувала ходити до звичайної школи, грати у хокей і займатися своїми звичайними побутовими справами. Саме це дозволило їм триматись, легше тримати на ногах Ему та зробити з неї хорошу людину.

Окрім цього, Кріс Вотсон зізнався, що завжди відкритий для того, аби підтримати сім'ї нових акторів, які уже зовсім скоро переживатимуть подібні емоції та той стрімкий злет, що і його донька 20 років тому.