Джонни Депп шокировал фанатов своей улыбкой в Каннах: "Прекратите показывать гнилые зубы"
На нынешнем Каннском кинофестивале особое внимание уделяется Джонни Деппу. Это не удивительно, поскольку на этом престижном событии состоялась премьера фильма "Фаворитка", ознаменовавшая возвращение Деппа на экран после громкого скандала с Эмбером Гердом.
Недавно фотографы поймали слезы актера после премьеры "Фаворитки", а теперь еще и неэстетичную улыбку актера на красной дорожке. Фанаты озабочены и считают, что у Деппа серьезные проблемы со здоровьем.
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Джонни Депп на Каннском кинофестивале испугал фанатов своими зубами
Последние несколько дней в сети активно обсуждают состояние зубов Джонни Деппа, очевидно, давно не обращавшегося к стоматологу. Отсутствие ухода за зубами привело к развитию кариеса на передних зубах и не только.
На фото можно заметить, что у Деппа нет задних зубов, на их месте установлены металлические импланты. В целом улыбка актера выглядит крайне неэстетично. Пользователи сети предполагают, что это может являться результатом длительного курения и чрезмерного потребления алкоголя и кофе.
Реакция сети
- "Прекратите показывать мне гнилые зубы Джонни Деппа, я боюсь",
- "Зубы Джонни Деппа гниют",
- "Зубы Джонни Деппа кричат о помощи",
- "Мне так надоело видеть гнилые зубы Джонни Деппа. Пожалуйста, ради любви к Богу, поставьте триггерное предупреждение".
Напомним, Каннский кинофестиваль начался 16 мая. Фильмом-открытием стала лента "Фаворитка", в которой Джонни Депп сыграл главную роль. Он превратился в короля Людовика XV, а сам фильм рассказывает о последней любовнице короля – мадам де Помпадур.