Это фейк: Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья

Джонни Депп, недавно выигравший суд против Эмбер Герд, опроверг информацию о своей роли в шестой части "Пиратов Карибского моря".

Ранее речь шла о том, что Disney ведет переговоры с 59-летним Джонни Деппом о возвращении к фильму "Пираты Карибского моря". За роль Капитана Джека Воробья компания планировала заплатить актеру немаленькую сумму – 301 миллион долларов. Узнайте больше Вместо Джонни Деппа: Марго Робби может появиться в новых "Пиратах Карибского моря"

Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья в 6-й части "Пиратов Карибского моря"

Представитель Деппа американскому изданию People официально заявил, что актер назвал эту информацию ложной. Хотя голливудский продюсер Джерри Брукхаймер ранее говорил, что создатели пишут два сценария: один собственно под Марго Робби, которая является потенциальной кандидаткой на главную роль в шестых "Пиратах", и второй – вероятно, под Джонни Деппа. Есть ли еще шансы, что Депп сможет вернуться, представитель ответил: "Прямо сейчас нет, но будущее еще не определено".

Напомним, Джонни Депп сыграл главную роль в пяти фильмах о пиратах за последние 15 лет. В 2018 году его исключили из франшизы в связи с судебным процессом с бывшей супругой Эмбер Герд. После этого актер заявлял, что больше не будет работать с Disney после того, как кинокомпания заставила его чувствовать себя "виновным, пока его невиновность не будет доказана". Скорее всего, Депп сдержит свое слово.

Что нужно знать об эпатажном образе Джека Воробья и франшизе

Приключенческая франшиза начала свою историю в 2003 году с первым фильмом, который назывался "Проклятие Черной Жемчужины". Впоследствии, в 2006 и 2007 годах, вышли вторая и третья части "Пиратов Карибского моря" - "Сундук мертвеца" и "На краю света". Эти съемки были самыми дорогими в истории кинематографа.

Через четыре года, в 2011 году, вышла следующая часть франшизы – "На странных берегах". В мае 2017 года появилась пятая – "Месть Салазара".

Приключенческие фильмы приобрели большую популярность в Украине. В частности, "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" был вторым фильмом после мультфильма "Тачки", который зрители тогда смогли посмотреть в отечественных кинотеатрах на украинском языке.

Роль привлекательного и эпатажного пирата Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря" в 2003 году ознаменовала новый этап в карьере Джонни Деппа и стала настоящим бенефисом для уже признанного актера.

Главные составляющие фирменного образа, обеспечивавшие каждой новой части пиратской франшизы рекордное кассовое собрание, актер позаимствовал из музыкального мира – на съемочной площадке он пытался подражать гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Так с легкой руки Джонни старомодный корсар превратился в настоящего рокера.

Джонни Депп в роли Капитана Джека Воробья: смотрите видео с лучшими моментами