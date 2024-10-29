Знаменитый Джонни Депп впервые признался, простил ли экс-супруге клевету: "Были не лучшие времена"

Знаменитый американский актер Джонни Депп, после мучительного и скандального развода с экс-супругой, актрисой Эмбер Херд, поделился своими мыслями о том, как изменилось его отношение к бывшей. Известно, что их отношения на протяжении шести лет были полны конфликтов и нерешенных споров.

Депп рассказал, что за последнее время пережил много изменений и трансформаций. Если раньше он испытывал обиду и гнев в отношении Эмбер, то теперь эти чувства остались в прошлом. Изданию The Hollywood Reporter актер признался, что чувствует к экс-супруге теперь.

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Джонни Депп признался, как относится к бывшей жене

Актер откровенно признается, что смог отпустить все скандалы, которые сопровождали его отношения с Эмбер Херд. Этот сложный опыт, полон конфликтов и публичных споров, научил его урокам, которые теперь служат ему путеводителем в жизни. Он подчеркивает, что умение отпустить прошлое стало ключевым моментом для его эмоционального роста.

Депп понимает, что хотя скандалы и были тяжелыми, они также дали ему возможность переосмыслить свои ценности и взгляды на отношения.

Я все помню. Прошел через все это. Это были не лучшие времена, не очень веселые. Некоторые из них были сумасшедшими. Но все это просто было, и просто есть. Для меня это в прошлом. Это меня закалило. Весь опыт, даже если мы говорим о покупке мороженого или выгуле собаки, так или иначе поучает нас. Поэтому я ни к кому не отношусь враждебно. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем нести этот багаж?

– рассказал Джонни.

Интервью Джонни Деппа: смотрите видео онлайн

Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд долгое время держали серьезную обиду друг на друга. Их отношения после развода стали предметом многочисленных скандалов и публичных споров.

Что произошло между Джонни Деппом и Эмбер Херд

В течение шести лет после развода они столкнулись с многочисленными судами, что усложнило их жизнь. Эмбер Херд публично обвиняла Джонни в домашнем насилии, что стало причиной широкого обсуждения в СМИ и серьезных правовых последствий для обоих.

Эти обвинения, которые попали на первые полосы газет, привели к огромному давлению на актера и негативно повлияли на его карьеру. Однако в конце концов правосудие стало на сторону Деппа. Суд признал, что Херд распространяла клевету о нем, которая нанесла ему значительный ущерб.

В результате этого решения Эмбер обязалась выплатить Джонни миллионы долларов в качестве моральной компенсации. Это соглашение позволило им достичь мирного решения и начать новый этап в жизни, освободившись от тяжкого прошлого и найдя путь к восстановлению личного счастья.