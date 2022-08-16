Впервые за 25 лет: Джонни Депп снимет фильм о знаменитом художнике Модильяни

Голливудская звезда Джонни Депп, недавно выигравший в суде против Эмбер Герд, снимет фильм об известном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Актер сядет в режиссерское кресло впервые за 25 лет.

Джонни Депп продолжит свой путь кинорежиссера вместе с Аль Пачино и Барри Навиди. Ранее Депп был одним из режиссеров фильма "Храбрый" в 1997 году вместе с Марлоном Брандо.

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Джонни Депп снимет первый фильм за 25 лет

Четверть века спустя после своей последней роли режиссером Депп взялся на новый проект. Фильм Деппа расскажет о жизни Амедео Модильяни. Он был живописцем, художником и скульптором, известным своими своеобразными портретами обнаженной натуры. В основу нового проекта Джонни Деппа легла пьеса Денниса Макинтайра, адаптированная Ежи и Мэри Кромоловски.

Фильм расскажет историю итальянского художника, когда он жил в Париже в 1916 году.

Модильяни проживает бурные и полные событий 48 часов, которые станут поворотным моментом в его жизни и в конечном счете укрепят его репутацию художественной легенды.

– отмечает Marca со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В настоящее время нет раскрытого актерского состава для нового кинопроекта. Однако, как сообщил Депп, для него большая честь стать режиссером фильма об итальянском художнике. "Сага о жизни Модильяни – это та история, которую я невероятно хочу показать на экране, – сказал Депп. – Его жизнь была полна трудностей, но и триумфа",



Джонни Депп снимет фильм / Фото с инстаграма режиссера и актера

Джонни Депп как продюсер, режиссер и сценарист 1993 год – Stuff (режиссер, сценарист);

1997 год – Храбрый / The Brave (режиссер, сценарист);

2011 год – Хранитель времени / Hugo (продюсер);

2011 год – Ромовой дневник / The Rum Diary (продюсер);

2012 год – Мрачные тени / Dark Shadows (продюсер);

2013 год – Одинокий Рейнджер / The Lone Ranger (исполнительный продюсер);

2015 год – Мордекай / Mortdecai (продюсер);

2020 год – Минамат / Minamata (продюсер).

Напомним, Джонни Депп возобновил свою творческую жизнь. Совсем скоро он сыграет свою первую роль после скандала – незрячего короля Людовика XV в драме "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн. Кроме того, Депп подписал контракт на семизначную сумму с легендарным модным домом Dior.