После восьмилетнего перерыва Джонни Депп вновь возглавил мировой прокат: сколько собрал новый фильм

После нескольких лет громких скандалов, судебных баталий и длительного отсутствия в больших студийных проектах актер вернулся на экраны. Причем в образе Скруджа – человека, который тоже не слишком ладил с окружающим миром. И, похоже, это перевоплощение пришлось зрителям по душе.

Новый фильм с Джонни Деппом "Скрудж и духи Рождества" возглавил американский и мировой кинопрокат, собрав весьма внушительную сумму за премьерные выходные. Как сообщает Associated Press, это первый за восемь лет большой студийный фильм актера, который стартовал на вершине американского бокс-офиса.

Сколько заработал новый фильм Джонни Деппа

Премьера картины в США состоялась 13 ноября 2026 года. За первый уик-энд она собрала 19 миллионов долларов в Северной Америке и еще 23 миллиона на международных рынках.

Фильм занял первое место по кассовым сборам в Великобритании, Италии, Мексике и Испании.

Интересно, что, по результатам опросов, 51% зрителей пришли в кинотеатры именно ради Джонни Деппа.

Впрочем, называть картину финансовым хитом пока рано: ее производственный бюджет составил примерно 38 миллионов долларов, не считая расходов на рекламу.

О чем фильм "Скрудж и духи Рождества"

Режиссером новой экранизации "Рождественской песни" Чарльза Диккенса стал Тай Уэст, известный по фильмам ужасов "X" и "Перл".

"Скрудж и духи Рождества": смотреть трейлер





Депп сыграл Эбенезера Скруджа – мрачного скрягу, которого накануне Рождества посещают три духа. Они заставляют мужчину переосмыслить свою жизнь и понять, не поздно ли становиться лучшим человеком.

Вместе с Деппом в картине снялись Руперт Гринт, Иэн Маккеллен, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Андреа Райзборо.

В украинский прокат фильм "Скрудж и духи Рождества" вышел 12 ноября 2026 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой гонорар получил Джонни Депп за этот рождественский фильм.