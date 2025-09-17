Джордж Клуни снимает Украину в Африке: никто не может понять почему
- Джордж Клуни снимает сериал об Украине в Марокко, что вызывает недоумение у пользователей соцсетей из-за отсутствия сходства между местностью.
- Украинскую Одессу режиссер снимает на улицах африканского Танжера.
В сети обсуждают новый сериал Джорджа Клуни. Внимание публики привлекло то, что ленту об Украине снимают в Северной Африке.
Фото с локаций съемок быстро завирусились в Тһгеаԁѕ. Пользователи сети удивляются, ведь не видят никакого сходства между Африкой и украинскими городами.
Как Джордж Клуни снимает Одессу в Марокко?
Режиссер решил снять украинские города на улицах марокканских, однако никто не понимает, почему так. В африканском городе Танжер появились сине-желтые флаги, плакаты и граффити. В такой атмосфере снимают новый американский сериал о шпионах, где по сюжету, главный герой должен попасть в Украину.
А вот похож ли Танжер на Украину, видимо, лучше знает продюсер сериала Джордж Клуни,
– написала пользовательница сети, которая распространила соответствующие фото.
В Африке снимают Украину / Скриншот с Threаds
Судя по фото, которые распространяют в сети, главный герой должен попасть в украинский город Одессу.
В Африке снимают Украину / Скриншот с Тһгеаԁѕ
Пока Джордж Клуни не прокомментировал свое решение выдать африканские улицы за украинские. Однако в соцсетях пользователи тегают его и отмечают, что Украина выглядит совсем не так. Более того, режиссера приглашают в Украину, чтобы он увидел, как на самом деле выглядят наши прекрасные города.
- "Как можно снимать там Украину, когда местность совсем не похожа".
- "В Марокко есть чистые новые районы. Если пальмы убрать, то будет похоже на центр Одессы или Харькова. А на этих видео какие-то трущобы, не очень похоже на Украину".
- "Я бывал в Танжере, даже если сравнивать только южные города Украины – ни одного похожего на украинский город – нет, это совсем разные стили, плохо подобранная локация для съемок".
- "А почему не приехали в Киев? Здесь можно совершенно безопасно провести съемки. Очень много клипов снимают в Украине и все кто участвовал – живы. Клуни, подумай".
Мстислав Чернов презентовал новый фильм о войне
- Пока Джордж Клуни пытается из Танжера сделать Одессу, украинский оскароносный режиссер Мстислав Чернов презентовал свой новый документальный фильм о войне – "2000 метров до Андреевки".
- Это крошечное село в 10 километрах от Бахмута, которое стало ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года.
- Тогда за село боролась Третья штурмовая бригада, которая добиралась до населенного пункта через 2-километровую лесополосу, которая была усеяна минами.
- Мстислав Чернов в своем фильме показал этот путь и установление украинского флага в селе.
- Теперь новая лента Чернова имеет шанс побороться за Оскар-2026 в номинации "Лучший документальный фильм".