Фото с локаций съемок быстро завирусились в Тһгеаԁѕ. Пользователи сети удивляются, ведь не видят никакого сходства между Африкой и украинскими городами.

Интересно Фильмы для самых смелых: 5 триллеров, после которых вы не сможете заснуть

Как Джордж Клуни снимает Одессу в Марокко?

Режиссер решил снять украинские города на улицах марокканских, однако никто не понимает, почему так. В африканском городе Танжер появились сине-желтые флаги, плакаты и граффити. В такой атмосфере снимают новый американский сериал о шпионах, где по сюжету, главный герой должен попасть в Украину.

А вот похож ли Танжер на Украину, видимо, лучше знает продюсер сериала Джордж Клуни,

– написала пользовательница сети, которая распространила соответствующие фото.



В Африке снимают Украину / Скриншот с Threаds

Судя по фото, которые распространяют в сети, главный герой должен попасть в украинский город Одессу.



В Африке снимают Украину / Скриншот с Тһгеаԁѕ

Пока Джордж Клуни не прокомментировал свое решение выдать африканские улицы за украинские. Однако в соцсетях пользователи тегают его и отмечают, что Украина выглядит совсем не так. Более того, режиссера приглашают в Украину, чтобы он увидел, как на самом деле выглядят наши прекрасные города.

"Как можно снимать там Украину, когда местность совсем не похожа".

"В Марокко есть чистые новые районы. Если пальмы убрать, то будет похоже на центр Одессы или Харькова. А на этих видео какие-то трущобы, не очень похоже на Украину".

"Я бывал в Танжере, даже если сравнивать только южные города Украины – ни одного похожего на украинский город – нет, это совсем разные стили, плохо подобранная локация для съемок".

"А почему не приехали в Киев? Здесь можно совершенно безопасно провести съемки. Очень много клипов снимают в Украине и все кто участвовал – живы. Клуни, подумай".

Мстислав Чернов презентовал новый фильм о войне