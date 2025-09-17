Фото з локацій зйомок швидко завірусилися в Threаds. Користувачі мережі дивуються, адже не бачать жодної схожості між Африкою та українськими містами.

Як Джордж Клуні знімає Одесу в Марокко?

Режисер вирішив зняти українські міста на вулицях марокканських, однак ніхто не розуміє, чому так. У африканському місті Танжер з'явилися синьо-жовті прапори, плакати та графіті. У такій атмосфері знімають новий американський серіал про шпигунів, де за сюжетом, головний герой має потрапити в Україну.

А от чи схожий Танжер на Україну, мабуть, краще знає продюсер серіалу Джордж Клуні,

В Африці знімають Україну / Скриншот із Threаds

Судячи з фото, які поширюють в мережі, головний герой має потрапити в українське місто Одесу.



Наразі Джордж Клуні не прокоментував своє рішення видати африканські вулиці за українські. Однак у соцмережах користувачі тегають його і зазначають, що Україна виглядає зовсім не так. Ба більше, режисера запрошують в Україну, щоб він побачив, як насправді виглядають наші прекрасні міста.

"Як можна знімати там Україну, коли місцевість зовсім не схожа".

"В Марокко є чисті нові райони. Якщо пальми прибрати, то буде схоже на центр Одеси або Харкова. А на цих відео якісь нетрі, не дуже схоже на Україну".

"Я бував у Танжері, навіть якщо порівнювати тільки південні міста України – жодного схожого на українське місто – немає, це зовсім різні стилі, погано підібрана локація для зйомок".

"А чому не приїхали в Київ? Тут можна зовсім безпечно провести зйомки. Дуже багато кліпів знімають в Україні й всі хто брав участь – живі. Клуні, подумай".

