Фото з локацій зйомок швидко завірусилися в Threаds. Користувачі мережі дивуються, адже не бачать жодної схожості між Африкою та українськими містами.
Як Джордж Клуні знімає Одесу в Марокко?
Режисер вирішив зняти українські міста на вулицях марокканських, однак ніхто не розуміє, чому так. У африканському місті Танжер з'явилися синьо-жовті прапори, плакати та графіті. У такій атмосфері знімають новий американський серіал про шпигунів, де за сюжетом, головний герой має потрапити в Україну.
А от чи схожий Танжер на Україну, мабуть, краще знає продюсер серіалу Джордж Клуні,
– написала користувачка мережі, яка поширила відповідні фото.
В Африці знімають Україну / Скриншот із Threаds
Судячи з фото, які поширюють в мережі, головний герой має потрапити в українське місто Одесу.
В Африці знімають Україну / Скриншот із Threаds
Наразі Джордж Клуні не прокоментував своє рішення видати африканські вулиці за українські. Однак у соцмережах користувачі тегають його і зазначають, що Україна виглядає зовсім не так. Ба більше, режисера запрошують в Україну, щоб він побачив, як насправді виглядають наші прекрасні міста.
- "Як можна знімати там Україну, коли місцевість зовсім не схожа".
- "В Марокко є чисті нові райони. Якщо пальми прибрати, то буде схоже на центр Одеси або Харкова. А на цих відео якісь нетрі, не дуже схоже на Україну".
- "Я бував у Танжері, навіть якщо порівнювати тільки південні міста України – жодного схожого на українське місто – немає, це зовсім різні стилі, погано підібрана локація для зйомок".
- "А чому не приїхали в Київ? Тут можна зовсім безпечно провести зйомки. Дуже багато кліпів знімають в Україні й всі хто брав участь – живі. Клуні, подумай".
Мстислав Чернов презентував новий фільм про війну
- Поки Джордж Клуні намагається з Танжера зробити Одесу, український оскароносний режисер Мстислав Чернов презентував свій новий документальний фільм про війну – "2000 метрів до Андріївки".
- Це крихітне село за 10 кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року.
- Тоді за село боролася Третя штурмова бригада, яка діставалася до населеного пункту через 2-кілометрову лісосмугу, що була всіяна мінами.
- Мстислав Чернов у своєму фільмі показав цей шлях і встановлення українського прапора в селі.
- Тепер нова стрічка Чернова має шанс позмагатися за Оскар-2026 у номінації "Найкращий документальний фільм".