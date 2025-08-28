Це нова робота режисера Мстислава Чернова – творця картини "20 днів у Маріуполі", яка у 2024 році отримала Оскар в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де можна подивитись стрічку.

Де дивитись фільм "2000 метрів до Андріївки"?

Оголошення результатів відбору збіглося з виходом фільму "2000 метрів до Андріївки" в прокат – 28 серпня. Тому вже сьогодні стрічку можна подивитись в українських кінотеатрах.

У центрі фільму Мстислава Чернова – крихітне село Андріївка за десять кілометрів від Бахмута. Воно стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Світова прем'єра відбулася на "Санденсі" – головному фестивалі незалежного кіно у США, де Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary. А в Україні першими стрічку побачили глядачі Docudays UA, де фільм здобув три нагороди: Приз глядачів, головний приз конкурсу "Docu / Світ" і нагороду в номінації "Rights Now!".



"2000 метрів до Андріївки" / Кадр із фільму

Як і попередній фільм режисера "20 днів у Маріуполі", нову стрічку створено в партнерстві між FRONTLINE (PBS) та Associated Press, двома провідними світовими медіа, які роками висвітлюють найгарячіші точки планети.