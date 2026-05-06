Самые яркие роли Джорджа Клуни, который объявил о завершении актерской карьеры
На днях голливудской актер озадачил своих поклонников, что уходит из кино. А сегодня, 6 мая, Джордж Клуни празднует день рождения. Ему исполнилось 65 лет.
Трудно не согласиться, что за свою карьеру один из любимцев Голливуда сыграл немало ключевых ролей. Они принесли ему славу, богатство, авторитет и любовь публики. Поэтому в день его рождения 24 Канал расскажет о некоторых самых ярких ролях Джорджа Клуни.
Серия фильмов "Одиннадцать друзей Оушена", 2001 – 2007
Оригинальное название: Ocean's Eleven
Роль: Дэнни Оушен
Рейтинг IMDb: 7,7
Первый фильм начинается с того, что Дэнни Оушен выходит из тюрьмы, где сидел за кражу. Но через несколько часов после освобождения он уже думает о следующей афере, которая должна принести миллионы. Бывшая жена Дэнни теперь в отношениях с владельцем сети казино, поэтому именно они станут объектами ограбления.
В 2001 году лента получила награду National Board of Review Award в категории "Лучшие десять фильмов".
"Сириана", 2005
Оригинальное название: Syriana
Роль: Роберт Барнс
Рейтинг IMDb: 6,8
"Сириана" – это не просто название фильма, а термин, который специально ввели работники ЦРУ для обозначения вражеских войск на Ближнем Востоке. Роберт Барнс – разведчик, который имеет более 20 лет стажа. Его миссия – борьба с терроризмом. Но постепенно правительство урезает финансирование спецопераций, а главный герой понимает, что в его деятельности появился новый вызов, связанный с главой нефтяной компании и шейхом.
За эту киноленту Джордж Клуни получил награды Оскар и Золотой глобус в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
"Выше неба", 2009
Оригинальное название: Up in the Air
Роль: Райан Бингем
Рейтинг IMDb: 7,4
В США наступил новый финансовый кризис. Крупные компании сокращают штат работников, и делают они это с помощью специальных наемников. Один из них – Райан Бингем. Вся его жизнь состоит из поездок и аэропортов, и однажды он понимает, что настало время остановиться и свторити семью.
Фильм получил 6 номинаций на премию Оскар в 2010 году в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшее исполнение мужской роли" и 2 номинации в категории "Лучшая актриса второго плана", однако не получил ни одной победы.
"Один прекрасный день", 1996
Оригинальное название: One Fine Day
Роль: Джек Тейлор
Рейтинг IMDb: 6,5
Забавная история рассказывает об очень занятых родителях, которые не успевают отправить детей в школьную поездку. Из-за этого они должны совместить работу и отцовство. Чтобы успеть хоть что-то, они разделили время ухода за детьми. И именно с этого момента начинается самое интересное.
Фильм номинировался на премию Оскар в категории "Лучшая песня к фильму".
"Полночное небо", 2020
Оригинальное название: The Midnight Sky
Роль: Августин Лофтхаус
Рейтинг IMDb: 5,7
Фильм снят по роману "Доброе утро, полночь" писательницы Лили Брукс-Долтон.
Августин – астроном, который всю жизнь изучает звезды. Однажды он узнает о катастрофе и остается один на арктической станции. Там он встречает загадочную девочку Айрис, а с длительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля "Эфир" во главе с капитаном Салливан. Что между этими событиями общего?
Почему Джордж Клуни уходит из кино?
Как пишет издание Page Six, актер хочет сосредоточиться на благотворительности и общественных инициативах. Сам Клуни говорит, что дорос до того уровня, когда ему уже не нужно доказывать свою профессиональность.
Я буду заниматься вещами, которые приносят мне больше удовольствия, потому что я больше не гонюсь за карьерой,
– поделился актер.
Но есть и хорошая новость для поклонников Джорджа. Голливудская звезда не исключает, что в будущем может вернуться к съемкам, если появится хорошая роль.