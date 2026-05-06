Самые яркие роли Джорджа Клуни, который объявил о завершении актерской карьеры

На днях голливудской актер озадачил своих поклонников, что уходит из кино. А сегодня, 6 мая, Джордж Клуни празднует день рождения. Ему исполнилось 65 лет.

Трудно не согласиться, что за свою карьеру один из любимцев Голливуда сыграл немало ключевых ролей. Они принесли ему славу, богатство, авторитет и любовь публики. Поэтому в день его рождения 24 Канал расскажет о некоторых самых ярких ролях Джорджа Клуни.

Также смотрите Не только "Гарри Поттер": топовые фильмы с Дэниелом Рэдклиффом

Серия фильмов "Одиннадцать друзей Оушена", 2001 – 2007

Оригинальное название: Ocean's Eleven

Роль: Дэнни Оушен

Рейтинг IMDb: 7,7

Первый фильм начинается с того, что Дэнни Оушен выходит из тюрьмы, где сидел за кражу. Но через несколько часов после освобождения он уже думает о следующей афере, которая должна принести миллионы. Бывшая жена Дэнни теперь в отношениях с владельцем сети казино, поэтому именно они станут объектами ограбления.

"Одиннадцать друзей Оушена" 2001: смотрите онлайн трейлер фильма

В 2001 году лента получила награду National Board of Review Award в категории "Лучшие десять фильмов".

"Сириана", 2005

Оригинальное название: Syriana

Роль: Роберт Барнс

Рейтинг IMDb: 6,8

"Сириана" – это не просто название фильма, а термин, который специально ввели работники ЦРУ для обозначения вражеских войск на Ближнем Востоке. Роберт Барнс – разведчик, который имеет более 20 лет стажа. Его миссия – борьба с терроризмом. Но постепенно правительство урезает финансирование спецопераций, а главный герой понимает, что в его деятельности появился новый вызов, связанный с главой нефтяной компании и шейхом.

"Сириана": смотрите онлайн трейлер фильма

За эту киноленту Джордж Клуни получил награды Оскар и Золотой глобус в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

"Выше неба", 2009

Оригинальное название: Up in the Air

Роль: Райан Бингем

Рейтинг IMDb: 7,4

В США наступил новый финансовый кризис. Крупные компании сокращают штат работников, и делают они это с помощью специальных наемников. Один из них – Райан Бингем. Вся его жизнь состоит из поездок и аэропортов, и однажды он понимает, что настало время остановиться и свторити семью.

"Выше неба": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм получил 6 номинаций на премию Оскар в 2010 году в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшее исполнение мужской роли" и 2 номинации в категории "Лучшая актриса второго плана", однако не получил ни одной победы.

"Один прекрасный день", 1996

Оригинальное название: One Fine Day

Роль: Джек Тейлор

Рейтинг IMDb: 6,5

Забавная история рассказывает об очень занятых родителях, которые не успевают отправить детей в школьную поездку. Из-за этого они должны совместить работу и отцовство. Чтобы успеть хоть что-то, они разделили время ухода за детьми. И именно с этого момента начинается самое интересное.

"Один прекрасный день": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм номинировался на премию Оскар в категории "Лучшая песня к фильму".

"Полночное небо", 2020

Оригинальное название: The Midnight Sky

Роль: Августин Лофтхаус

Рейтинг IMDb: 5,7

Фильм снят по роману "Доброе утро, полночь" писательницы Лили Брукс-Долтон.

Августин – астроном, который всю жизнь изучает звезды. Однажды он узнает о катастрофе и остается один на арктической станции. Там он встречает загадочную девочку Айрис, а с длительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля "Эфир" во главе с капитаном Салливан. Что между этими событиями общего?

"Полуночное небо": смотрите онлайн трейлер фильма

Почему Джордж Клуни уходит из кино?

Как пишет издание Page Six, актер хочет сосредоточиться на благотворительности и общественных инициативах. Сам Клуни говорит, что дорос до того уровня, когда ему уже не нужно доказывать свою профессиональность.

Я буду заниматься вещами, которые приносят мне больше удовольствия, потому что я больше не гонюсь за карьерой,

– поделился актер.

Но есть и хорошая новость для поклонников Джорджа. Голливудская звезда не исключает, что в будущем может вернуться к съемкам, если появится хорошая роль.