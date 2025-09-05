Армани и Голливуд: 5 культовых фильмов, героев которых одевал легендарный модельер
- Джорджо Армани создавал костюмы для героев около 200 фильмов, включая "Американский жиголо", "Славные парни", "Темный рыцарь", "Социальная сеть" и "Волк с Уолл-стрит".
- Его работа над костюмами в этих фильмах принесла международное признание бренду Armani и изменила восприятие классических костюмов в кинематографе.
Мир всколыхнуло известие о смерти культового дизайнера Джорджо Армани. Он стал образцом итальянского стиля, революционером в мире моды и успешным бизнесменом. Его компания Armani, которая начиналась как модный бренд, сейчас является гигантом индустрии.
Джорджо Армани был настоящей легендой индустрии, а также известным киноманом. В его костюмы наряжались герои около 200 фильмов – от гангстеров до супергероев. Кино 24 со ссылкой на Vogue расскажет об одних из самых культовых экранных появлений бренда Armani.
"Американский жиголо"
Главный герой фильма 1980 года Джулиан Кей – жиголо. Он живет на широкую ногу: имеет дорогое авто и одевается со вкусом, изысканно и безупречно. Дизайнеру Джорджо Армани поручили создать гардероб для Ричарда Гира всего через 5 лет после основания бренда.
Лента принесла Armani международное признание и произвела революцию в восприятии костюмов, превратив их из классической рабочей одежды на что-то более легкое и элегантное. В фильме присутствуют стильные рубашки, брюки цвета хаки и кашемировый тренч.
Армани в кино / Кадр из фильма
"Славные ребята"
Для фильма Мартина Скорсезе 1990 года о гангстерах Джорджо Армани создал образы, что на полную передавали смысл мрачной криминальной группировки в Нью-Йорке. Дизайнер и режиссер продолжали сотрудничать после выхода ленты. К тому же Армани стал героем короткометражного документального фильма Мартина Скорсезе "Сделано в Милане".
Армани в кино / Кадр из фильма
"Темный рыцарь"
В 2008 году на экраны вышел блокбастер о супергероях от Кристофера Нолана. Костюмы Брюса Уэйна от Armani были пошиты на заказ и не могли не привлечь внимание модной публики. Кристиан Бейл выглядит как настоящий миллионер. Его гардероб – это пиджаки на две пуговицы, с широкими подкладками на плечах и нежными шелковыми галстуками.
Армани в кино / Кадр из фильма
"Социальная сеть"
В этом фильме Джастин Тимберлейк сыграл Шона Паркера, основателя Napster. Актер сделал все возможное, чтобы вжиться в роль. В частности, устроил примерку нарядов в магазине Armani в Беверли-Хиллз. По словам художника по костюмам, Паркер в реальной жизни действительно заказал всю свою одежду у итальянского дизайнера. Это были безупречные пиджаки, одетые поверх повседневных футболок и джинсов.
Армани в кино / Кадр из фильма
"Волк с Уолл-стрит"
Когда художницу по костюмам Сэнди Пауэлл попросили подобрать костюмы для нового фильма Скорсезе, она сразу решила сделать ставку на Armani. Пауэлл вдохновлялась его классическими двубортными костюмами в тонкую полоску. На экране появились два творения от Armani: стильный костюм бледно-серого цвета и другой темно-синего цвета, которые носил Джордан Белфорт в исполнении Леонардо ДиКаприо.