Армані та Голлівуд: 5 культових фільмів, героїв яких одягав легендарний модельєр
- Джорджо Армані створював костюми для героїв близько 200 фільмів, включаючи "Американський жиголо", "Славні хлопці", "Темний лицар", "Соціальна мережа" та "Вовк з Волл-стріт".
- Його робота над костюмами у цих фільмах принесла міжнародне визнання бренду Armani і змінила сприйняття класичних костюмів у кінематографі.
Світ сколихнула звістка про смерть культового дизайнера Джорджо Армані. Він став взірцем італійського стилю, революціонером у світі моди та успішним бізнесменом. Його компанія Armani, що починалась як модний бренд, зараз є гігантом індустрії.
Джорджо Армані був справжньою легендою індустрії, а також відомим кіноманом. У його костюми вбиралися герої близько 200 фільмів – від гангстерів до супергероїв. Кіно 24 з посиланням на Vogue розповість про одні з найкультовіших екранних появ бренду Armani.
"Американський жиголо"
Головний герой фільму 1980 року Джуліан Кей – жиголо. Він живе на широку ногу: має дороге авто та вдягається зі смаком, вишукано і бездоганно. Дизайнеру Джорджо Армані доручили створити гардероб для Річарда Гіра всього через 5 років після заснування бренду.
Стрічка принесла Armani міжнародне визнання та зробила революцію у сприйнятті костюмів, перетворивши їх з класичного робочого одягу на щось легше та елегантніше. У фільмі присутні стильні сорочки, штани кольору хакі та кашеміровий тренч.
"Славні хлопці"
Для фільму Мартіна Скорсезе 1990 року про гангстерів Джорджо Армані створив образи, що на повну передавали сенс похмурого кримінального угруповання у Нью-Йорку. Дизайнер та режисер продовжували співпрацювати після виходу стрічки. До того ж Армані став героєм короткометражного документального фільму Мартіна Скорсезе "Зроблено в Мілані".
"Темний лицар"
У 2008 році на екрани вийшов блокбастер про супергероїв від Крістофера Нолана. Костюми Брюса Вейна від Armani були пошиті на замовлення і не могли не привернути увагу модної публіки. Крістіан Бейл має вигляд справжнього мільйонера. Його гардероб – це піджаки на два ґудзики, з широкими підкладками на плечах та ніжними шовковими краватками.
"Соціальна мережа"
У цьому фільмі Джастін Тімберлейк зіграв Шона Паркера, засновника Napster. Актор зробив усе можливе, щоб вжитися в роль. Зокрема, влаштував примірку вбрання у магазині Armani в Беверлі-Гіллз. За словами художника по костюмах, Паркер у реальному житті справді замовив весь свій одяг в італійського дизайнера. Це були бездоганні піджаки, одягнені поверх повсякденних футболок та джинсів.
"Вовк з Уолл-стріт"
Коли художницю по костюмах Сенді Павелл попросили підібрати костюми для нового фільму Скорсезе, вона одразу вирішила зробити ставку на Armani. Павелл надихалася його класичними двобортними костюмами у тонку смужку. На екрані з'явилися два творіння від Armani: стильний костюм блідо-сірого кольору та інший темно-синього кольору, які носив Джордан Белфорт у виконанні Леонардо ДіКапріо.